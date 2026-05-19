“Incontri a Palazzo 2026” riparte da Enzo Tortora: Vittorio Pezzuto apre l’edizione più ambiziosa di sempre del tour di Telenord

Torna “Incontri a Palazzo” e lo fa con un’edizione destinata a trasformarsi in un vero e proprio viaggio culturale attraverso Genova e la Liguria. Il ciclo voluto dall’editore di Telenord Massimiliano Monti e organizzato da TN Events & Media si amplia, cresce, cambia forma: il “Palazzo” diventa infatti tutta la città, dalle delegazioni del levante e del ponente fino alle riviere e alle principali località della regione.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 22 alle 18.30 nella sede della Fondazione Carige, a Palazzo Doria Carcassi, in via David Chiossone, nel cuore di Genova. Ospite della serata sarà il giornalista e scrittore Vittorio Pezzuto, autore del libro considerato ormai il testo definitivo sulla vicenda umana e giudiziaria di Enzo Tortora.

Sarà un incontro che andrà oltre la semplice presentazione editoriale. Pezzuto, da sempre straordinario narratore della storia del partito radicale italiano, accompagnerà il pubblico dentro uno dei casi più drammatici e simbolici della storia del nostro Paese: quello di Tortora, uomo di televisione travolto da un clamoroso errore giudiziario che segnò profondamente l’Italia.

Attraverso documenti, testimonianze e racconti inediti, emergerà il ritratto di un uomo che trasformò la propria tragedia personale in una battaglia civile. Una storia che ancora oggi continua a interrogare il rapporto tra giustizia, informazione e diritti.

Nel corso della serata non mancheranno episodi poco conosciuti e aneddoti sorprendenti, anche legati alla passione sportiva di Tortora per il Genoa e al mito di Gigi Meroni. Ma soprattutto sarà l’occasione per riflettere sul valore della memoria e sul significato profondo di parole che ancora oggi colpiscono per lucidità e dignità: “Io non sono innocente, io sono completamente estraneo a tutto questo”.

L’appuntamento con Vittorio Pezzuto inaugura una stagione di “Incontri a Palazzo” che si annuncia come la più ricca di sempre. Accanto ai protagonisti del giornalismo, della politica, dell’economia, dello sport e della cultura, il programma ospiterà anche eventi teatrali e musicali di grande prestigio.

Tra i momenti già annunciati figurano “La leggenda del pianista sull’oceano” con Igor Chierici e i suoi musicisti nella suggestiva cornice dei Giardini di Quinto, e il viaggio nella musica italiana firmato da Mario Incudine e Antonio Vasta a Villa Bombrini.

Da Genova a Rapallo, da Recco alla Spezia, passando per Imperia, Sestri Levante e il Porto Antico, “Incontri a Palazzo” costruirà nei prossimi mesi un calendario diffuso di dialoghi, spettacoli e presentazioni, mantenendo al centro la cifra che ha reso riconoscibile la rassegna: conversazioni senza filtri, ma sempre nel rispetto degli interlocutori e del pubblico.

L’ingresso all’incontro con Vittorio Pezzuto è libero, con prenotazione gratuita su Eventbrite fino a esaurimento posti.

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