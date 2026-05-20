Genova: addio all'attore Luigi Montefiori, col nome di George Eastman fu tra i protagonisti del cinema italiano di genere

È morto George Eastman, pseudonimo di Luigi Montefiori, attore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico tra i protagonisti più riconoscibili del cinema di genere italiano.

Nato a Genova, si trasferì successivamente a Roma, dove inizialmente si dedicò alla pittura e frequentò ambienti artistici vicini al mondo del cinema. Studiò al Centro sperimentale di cinematografia, avendo come insegnante Nanni Loy, ma lasciò presto gli studi per intraprendere la carriera cinematografica.

Dagli anni Sessanta iniziò ad apparire negli spaghetti western, imponendosi grazie al fisico imponente — era alto circa due metri — e a una presenza scenica intensa che lo portò spesso a interpretare ruoli da antagonista. Nel 1969 fu il Minotauro nel film Fellini Satyricon di Federico Fellini, mentre nel 1973 partecipò a Baba Yaga.

Nel corso della sua carriera divenne una figura simbolo dell’horror e del cinema exploitation italiano, recitando in pellicole cult come Cani arrabbiati, Blastfighter, Antropophagus e Rosso sangue. Collaborò a lungo con Joe D'Amato, per il quale scrisse e interpretò film diventati di culto, tra cui Sesso nero.

Eastman lavorò con alcuni dei più importanti registi italiani, tra cui Mario Bava, Lamberto Bava, Lina Wertmüller, Enzo G. Castellari e Pupi Avati. Con Avati partecipò ai film Regalo di Natale e La rivincita di Natale (nella foto, Eastman è il primo da destra), interpretando uno dei protagonisti delle celebri partite a poker raccontate nelle due opere.

Dopo aver co-diretto con Joe D’Amato il film post-apocalittico Anno 2020 - I gladiatori del futuro, debuttò alla regia con DNA formula letale, ottenendo il primo premio al Festival di Avoriaz. Dagli anni Novanta si dedicò soprattutto alla televisione come sceneggiatore di serie di successo quali La squadra, Il maresciallo Rocca e Il cuore nel pozzo.

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