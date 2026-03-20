Genova, Città dei Festival: approvati i criteri guida per i finanziamenti destinati a rafforzare l’offerta culturale

Su proposta dell’assessore alla Cultura, la Giunta ha approvato le linee guida per la pubblicazione di un bando pubblico dedicato al sostegno di festival e rassegne culturali da realizzare nel 2026 sul territorio cittadino, nell’ambito del progetto “Genova Città dei Festival”.

"Con questo intervento rafforziamo concretamente il progetto, sostenendo la diffusione e la vitalità culturale della città – dichiara l’assessore alla Cultura –. L’obiettivo è valorizzare sia le rassegne storiche sia le nuove iniziative, premiando qualità, innovazione e capacità di coinvolgere pubblici sempre più ampi e diversificati. L’investimento rappresenta un segnale chiaro dell’impegno dell’amministrazione nel considerare la cultura una leva di crescita sociale ed economica. Inoltre, i tempi di approvazione consentono agli organizzatori di pianificare al meglio le attività sull’intero anno, garantendo un sostegno concreto e strutturale al settore. Tra le novità figurano commissioni composte da membri interni ed esterni al Comune, una suddivisione in due categorie di intervento e tempistiche più adeguate per l’emanazione del bando, rendendo la procedura più trasparente ed equa".

Possono partecipare soggetti pubblici e privati, costituiti in qualsiasi forma giuridica, mentre sono escluse le persone fisiche e le imprese individuali. I progetti dovranno svolgersi entro il 31 dicembre nel territorio del Comune di Genova.

Il bando prevede due linee di finanziamento:

iniziative con almeno otto giornate di spettacolo, per un contributo massimo di 20mila euro;

iniziative con almeno tre giornate di spettacolo, per un contributo massimo di 5mila euro.

Lo stanziamento complessivo ammonta a 500mila euro: 400mila destinati alla prima categoria e 100mila alla seconda.

I progetti saranno valutati secondo criteri che premiano:

qualità artistica, chiarezza progettuale, coerenza con il tema dell’anno e curriculum del proponente, insieme alla storicità e ai risultati delle precedenti edizioni;

innovazione dei linguaggi, capacità di coinvolgere nuovi pubblici e attenzione all’accessibilità, anche tramite iniziative gratuite e inclusive;

capacità di creare reti e collaborazioni con altri soggetti culturali;

sostenibilità economica e capacità di autofinanziamento.

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