Nasce Crêuza de Mä, casa editrice genovese dedicata alle storie trasformative e coraggiose

Nasce ufficialmente Crêuza de Mä Edizioni, la nuova casa editrice

genovese indipendente dedicata alla saggistica narrativa che racconta storie vere, trasformative e coraggiose. Il progetto nasce all’interno di CDM Lab, una fucina di iniziative culturali che richiama già nel nome i due riferimenti fondativi: Crêuza de Mä, omaggio alla celebre canzone di Fabrizio De André, e Le Azioni Buone, espressione della volontà di dare spazio a esperienze positive spesso trascurate dal racconto pubblico contemporaneo. Ideatore dell’iniziativa, ed editore, è Matteo Fortuna, affiancato da Edoardo Fantini, responsabile della filiera audiovisiva e dei contenuti multimediali collegati ai libri, e da Stefano Massari, che cura il disegno complessivo della comunicazione.

Il catalogo della nuova casa editrice prende il via con due collane – Ostinati e Contrari e Piccola Biblioteca della Saggezza – e con le prime pubblicazioni già in calendario: Dio al mio angolo, autobiografia spirituale del pugile George Foreman in uscita il 18 marzo su Genova e dal 20 marzo a livello nazionale, e

Il Vangelo degli ultimi, testamento spirituale di Don Andrea Gallo in uscita il 17 aprile. Ogni volume della collana principale sarà affiancato da un cortometraggio originale, a conferma della vocazione multidisciplinare del progetto.

“Il nostro scopo è una comunicazione differente che si sforzi di dare reale valore alla gentilezza. Che siano saggi, romanzi o cortometraggi la nostra intenzione positiva e controcorrente deve essere presente, anche quando è difficile, anche quando, ora più che mai, il mondo si sta incartando su se stesso - spiega

l’editore Matteo Fortuna -. Crêuza de Mä Edizioni ha iniziato le sue pubblicazioni con delle scelte

editoriali di respiro internazionale, alle quali abbiamo voluto aggiungere un risvolto locale molto forte, di valorizzazione del territorio e dei giovani talenti, attraverso il coinvolgimento di attori e maestranze genovesi per la realizzazione dei nostri cortometraggi”. “Non vogliamo solo pubblicare libri e audiovisivi -

conclude Fortuna - ma abbiamo l’ambizione di lasciare qualcosa sul territorio, soprattutto per i giovani, per dare opportunità e far crescere nuove competenze e professionalità”.

Un progetto che guarda ai giovani genovesi

Uno degli elementi distintivi di Crêuza de Mä Edizioni è il progetto giovani promosso da CdM LAB, che affianca alle uscite editoriali la realizzazione di cortometraggi coinvolgendo direttamente ragazzi del territorio genovese in tutte le fasi della produzione audiovisiva: dalla scrittura alla recitazione, dalla fotografia al montaggio, fino ai reparti tecnici e organizzativi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare opportunità di formazione concreta nel settore audiovisivo, permettendo ai giovani di maturare esperienza professionale senza essere costretti a lasciare Genova. In una città storicamente considerata un set naturale — dalle prime produzioni cinematografiche del Novecento fino alle recenti serie televisive e spot pubblicitari — il progetto punta a rafforzare una filiera

locale stabile, capace di far crescere nuove competenze e professionalità.





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