Musei liguri in difficoltà: protesta a Genova per la carenza di personale
di Redazione
Durante un presidio davanti a Palazzo Reale, Fp Cgil e Usb Pi hanno segnalato organici ridotti dal 35% al 50%, una situazione definita insostenibile
I lavoratori dei musei e degli istituti del Ministero della Cultura in Liguria sono scesi in piazza per denunciare una grave carenza di personale che mette a rischio l’apertura dei musei e la sicurezza dei luoghi della cultura. Durante un presidio davanti a Palazzo Reale, Fp Cgil e Usb Pi hanno segnalato organici ridotti dal 35% al 50%, una situazione definita ormai insostenibile.
Secondo i sindacati, le conseguenze ricadono anche sul funzionamento di biblioteche, archivi e soprintendenze. La protesta punta a rivendicare diritti e dignità professionale e a chiedere assunzioni stabili e immediate, lo stop alle esternalizzazioni e maggiori investimenti su sicurezza, sedi e condizioni di lavoro, per evitare lo smantellamento del servizio pubblico culturale.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Pesto senz'aglio, la sentenza di Angelo Branduardi: "Fa schifo, sembra una spremuta di basilico"
01/02/2026
di Stefano Rissetto
A casa di...Maria Giovanna Alice Leto: "La vita è un dono prezioso e va conservato"
29/01/2026
di Anna Li Vigni