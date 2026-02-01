Musei liguri in difficoltà: protesta a Genova per la carenza di personale

I lavoratori dei musei e degli istituti del Ministero della Cultura in Liguria sono scesi in piazza per denunciare una grave carenza di personale che mette a rischio l’apertura dei musei e la sicurezza dei luoghi della cultura. Durante un presidio davanti a Palazzo Reale, Fp Cgil e Usb Pi hanno segnalato organici ridotti dal 35% al 50%, una situazione definita ormai insostenibile.





Secondo i sindacati, le conseguenze ricadono anche sul funzionamento di biblioteche, archivi e soprintendenze. La protesta punta a rivendicare diritti e dignità professionale e a chiedere assunzioni stabili e immediate, lo stop alle esternalizzazioni e maggiori investimenti su sicurezza, sedi e condizioni di lavoro, per evitare lo smantellamento del servizio pubblico culturale.

