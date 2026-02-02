Carlo Felice, settant’anni di dialogo pianistico: Canino e Ballista protagonisti di GOG – Prime Note

Un evento di grande prestigio arricchisce la stagione GOG – Prime Note: lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 20:30, il Teatro Carlo Felice di Genova accoglie Bruno Canino e Antonio Ballista, tra i più autorevoli pianisti italiani, impegnati in un concerto per due pianoforti che celebra settant’anni di dialogo pianistico.

Legati da una collaborazione artistica iniziata negli anni Cinquanta, Canino e Ballista hanno costruito nel tempo un sodalizio unico nel panorama musicale internazionale, distinguendosi per intelligenza interpretativa, curiosità musicale e una straordinaria capacità di dialogo sonoro. Il loro percorso comune attraversa decenni di concerti, incisioni e prime esecuzioni, contribuendo in modo decisivo alla diffusione del repertorio per duo pianistico, con particolare attenzione alla musica del Novecento e contemporanea.

Il concerto si inserisce nel cartellone Prime Note della Giovine Orchestra Genovese, rassegna che da sempre valorizza interpreti di altissimo livello e progetti di forte identità artistica. La serata al Carlo Felice non sarà soltanto un’esibizione musicale, ma anche un omaggio a una lunga storia di amicizia e confronto artistico, capace di rinnovarsi nel tempo senza perdere intensità e coerenza.

