Millesimo, Alberto di Monaco ospite d'onore per le celebrazioni del borgo

In occasione delle celebrazioni per gli 820 anni dalla fondazione del Borgo di Millesimo, il Comune ha ospitato oggi la visita istituzionale di S.A.S. Alberto II di Monaco, invitato d’onore della giornata celebrativa.



Alla cerimonia ha preso parte, in rappresentanza di Regione Liguria, l’Assessore regionale Paolo Ripamonti, presente anche in qualità di Assessore del territorio savonese.



Il programma della visita ha previsto l’arrivo del Principe a Millesimo con l’accoglienza istituzionale, la visita al Museo Napoleonico e al Castello Del Carretto, seguita dalla cerimonia ufficiale in Piazza Italia. La mattinata si è conclusa con il rinfresco d’onore nel Salone Consiliare e il pranzo ufficiale riservato alla delegazione monegasca.



"La presenza a Millesimo di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco – commenta l’assessore regionale Paolo Ripamonti – è un grande piacere e rappresenta un momento di grande prestigio per la Liguria e, in particolare, per il Savonese, territorio legato in questo luogo e in diversi altri ai Grimaldi. Celebrare gli 820 anni di questo Borgo significa valorizzare una comunità che ha saputo custodire la propria storia e il proprio ruolo nel tempo, mantenendo vivi legami istituzionali e culturali di respiro internazionale. Essere qui oggi ha per me un duplice significato: come rappresentante di Regione Liguria, vicina ai Comuni e alle loro identità, e come Assessore del Savonese, territorio ricco di storia, tradizioni e potenzialità che meritano attenzione e riconoscimento".



Presente alle celebrazioni anche l'assessore regionale al turismo Luca Lombardi.:“Millesimo entra ufficialmente nella rete internazionale dei 'Siti Storici Grimaldi di Monaco', faccio i complimenti al sindaco Francesco Garofano per questo importante risultato che sancisce il legame non solo di Millesimo ma di gran parte della Liguria al Principato viste le numerose visite del Principe nella nostra regione. Un legame che, dal punto di vista economico, culturale e turistico è stato, è e sarà sempre molto forte”.

