A casa di...Maria Giovanna Alice Leto: "La vita è un dono prezioso e va conservato"

Baronessa, poetessa pluripremiata e anima sensibile, Maria Giovanna Alice Leto apre le porte della sua casa e del suo mondo interiore. "In punta di piedi l'ho incontrata e l'ho interrogata anche su temi del nostro tempo e lei ha sempre lucidamente commentato ogni mia osservazione".

"Dopo la bellezza della giovinezza arriva la saggezza", ha esclamato, nel suo salotto ricco di ricordi: quadri e fotografie.

Autrice del libro di poesie "Ho spezzato il pane", edito da Galata Edizioni, la baronessa 92enne affida ai versi una visione profonda dell’esistenza.

"La vita è un dono prezioso e va conservato", afferma con la delicatezza e la forza che attraversano tutta la sua produzione poetica.

Le sue poesie parlano di condivisione, spiritualità e memoria, esperienza personale e grande sensibilità.

Le sue parole e i suoi versi "nutrono" l’anima come "il pane spezzato".

