Genova chiude la porta al circo con animali

La consigliera comunale con delega alla tutela degli animali Francesca Ghio ha annunciato la decisione del comune di Genova di vietare il circo con animali, negando l'autorizzazione al circo Africa di Paolo Orfei che si sarebbe dovuto svolgere dal 12 al 16 febbraio. Niente circo con animali sul territorio genovese. A imporre il divieto è stato il Comune, che ha negato l’autorizzazione al circo Africa di Paolo Orfei, atteso a Genova dal 12 al 16 febbraio. Al momento, in attesa che il governo attui la legge delega in materia, sono proprio i comuni a decidere sul via libera di queste manifestazioni.

