'Incontri a Palazzo': l'ospite di oggi è Linda Laura Sabbadini, la 'signora dei numeri'

Proseguono gli 'Incontri a Palazzo', il ciclo di appuntamenti culturali ideato da Massimiliano Monti e promosso da TN Events&Media. Il nuovo ospite di sabato 24 gennaio è Linda Laura Sabbadini, statistica, studiosa di cambiamenti sociali, pioniera negli studi di genere, già direttrice dell’istat. Ha guidato il rinnovamento radicale delle statistiche sociali e di genere e ha fatto parte di numerosi gruppi di alto livello e centri di eccellenza di onu, ocse, Eurostat. È editorialista del quotidiano "Repubblica". La sua ultima opera editoriale è Il paese che conta - Come i numeri raccontano la nostra storia (Marsilio), in cui la studiosa spiega come i numeri possono rendere visibili realtà nascoste e smascherare ingiustizie, ma spesso sono percepiti come freddi e incomprensibili. Linda Laura Sabbadini ribalta questo pregiudizio, mostrando come la statistica sia uno strumento fondamentale per comprendere la società, tutelare i diritti e difendere la democrazia. Attraverso dati e esempi concreti, l’autrice racconta un’Italia sorprendente e contraddittoria, dando voce a storie reali e dimostrando che dietro ogni numero c’è una realtà che merita di essere conosciuta.

L'incontro con Linda Laura Sabbadini, condotto da Roberto Rasia, viene trasmesso sabato 24 gennaio alle 20,30 da Telenord, per essere successivamente reperibile on demand sul sito telenord.it

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.