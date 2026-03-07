Arte e scienza si incontrano a Genova: la mostra degli studenti all’Università

Arte e ricerca scientifica si incontrano a Genova con la mostra “Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza”, ospitata alla Biblioteca Universitaria dell’Università di Genova dal 6 al 13 marzo. L’esposizione fa parte della quinta edizione del progetto nazionale Art&Science Across Italy, iniziativa educativa che coinvolge studenti delle scuole superiori nella reinterpretazione artistica dei temi della scienza.

La mostra – L’evento rappresenta la sesta tappa del ciclo di esposizioni previste nel 2026 in diverse città italiane. A Genova sono esposte 50 opere realizzate da circa 150 studenti provenienti da tre istituti: il Liceo artistico statale Klee-Barabino di Genova, il Liceo scientifico Luigi Lanfranconi e l’Istituto tecnico industriale Omar di Novara. I lavori nascono da percorsi di studio e incontri con ricercatori svolti nei mesi scorsi.

I vincitori – Durante l’inaugurazione sono state premiate le opere giudicate migliori. Il primo posto è andato a “Musica dello spazio-tempo”, realizzata da Emma Viganego, Elena Bedont e Francesca Picardo del liceo Klee-Barabino. Al secondo posto “Il cuore di Schumann” del team dell’Istituto Omar di Novara formato da Anita Vignaroli, Noemi Incorvaia e Alessia Quaglio. Terzo posto per “La nascita di una stella” di Margherita De Astis, Arianna Piccardo e Margherita Soldà, mentre al quarto “Parete di fossili” di Marta Lattanzio e Maria Cristina Brundu.

Il progetto – L’iniziativa è promossa dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dal CERN di Ginevra, in collaborazione con università e centri di ricerca italiani. A Genova l’organizzazione è curata dalla sezione INFN insieme all’Università di Genova, al Consiglio Nazionale delle Ricerche e all’Istituto Italiano di Tecnologia.

Il percorso – Il progetto, della durata di due anni, coinvolge studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori. Attraverso seminari, workshop e visite a laboratori e musei, i partecipanti trasformano concetti scientifici – dalla fisica alla biologia – in opere artistiche.

La finale nazionale – Le quattro opere premiate a Genova accederanno alla mostra finale nazionale, in programma dal 12 al 18 maggio al Real Albergo dei Poveri di Napoli. I trenta vincitori della competizione riceveranno una borsa di studio per partecipare a un master dedicato al rapporto tra arte e scienza nei laboratori dell’INFN o al CERN.

I numeri – L’edizione 2024-2026 del progetto coinvolge circa 5.000 studenti di 146 scuole italiane, con oltre 800 opere realizzate. Dalla prima edizione ad oggi hanno partecipato più di 16.000 studenti in 15 regioni italiane.

