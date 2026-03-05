La Baistrocchi entra nel corpo umano: satira, musica e beneficenza per il nuovo spettacolo

Ben 113 anni di vita per la Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi, che torna in scena con un nuovo, irriverente spettacolo che promette di conquistare il pubblico tra risate, musica e satira.

“Tutti Dentro… viaggio goliardico alla scoperta del corpo umano” è un percorso teatrale originale che conduce gli spettatori all’interno del corpo umano, tema che si presta inevitabilmente al doppio senso, alla goliardia e a quell’ironia dissacrante che da sempre contraddistingue la compagnia.

In questo viaggio poco scientifico ma decisamente divertente, ogni organo prende vita: il cuore, il cervello, l’intestino e tutti i protagonisti invisibili che ci rendono vivi diventano personaggi di una narrazione brillante e sorprendente. Con freschezza e leggerezza, lo spettacolo esplora emozioni e conflitti che nascono dentro di noi, portando in scena le storie più nascoste – e spesso più esilaranti – dei nostri organi.

Ogni tappa diventa occasione per raccontare le paure, le gioie e le contraddizioni che caratterizzano la nostra esistenza, attraverso gag, balletti e momenti di riflessione. Il risultato è un’esperienza teatrale immersiva, arricchita da una scenografia capace di catapultare il pubblico letteralmente “dentro” il corpo umano.

Come da tradizione Baistrocchi, non mancheranno i riferimenti all’attualità e alla politica: perché il corpo umano, con i suoi equilibri instabili e qualche evidente malfunzionamento, offre più di uno spunto per osservare – e raccontare con ironia – la realtà che ci circonda.

"Manca sempre meno al nuovo spettacolo della Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi: una nuova creazione che come al solito ci farà divertire e, allo stesso tempo, riflettere sul mondo che ci circonda - commenta la vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo Simona Ferro - ""Tutti dentro....viaggio goliardico alla scoperta del corpo umano" parlerà di noi ma anche dell'attualità, fra risate, musica e satira pungente. Cresce l'attesa per il nuovo capitolo della storia lunga ben 113 anni della Compagnia Baistrocchi, una realtà che racchiude in sè la storia di Genova, la tradizione e un impegno sociale e civile che non viene mai fatto mancare".







"E con questa sono tre le edizioni della Baistrocchi che ho avuto il piacere e l'onore di dirigere – dichiara il regista Luigi Traverso - "Per me questa edizione rappresenta un momento da condividere con tutto il nostro pubblico, un momento di leggerezza, di satira politica, di costume, di tradizione, di orgoglio cittadino.Perché non dimentichiamolo, la Baistrocchi è la compagnia teatrale più antica d'Italia, ben 113 anni di attività. Abbiamo cercato di creare uno spettacolo che fosse una festa, con tante sorprese e con le solite e immancabili improvvisazioni che caratterizzano tutti gli spettacoli della Bai. Un viaggio goliardico alla scoperta del corpo umano. Ad ogni organo abbiamo associato uno sketch o un balletto. Ringrazio tutti i componenti della compagnia per l'impegno e l'entusiasmo e invito tutti i cittadini genovesi a venirci a vedere, a venire a trovarci in teatro per far battere loro ancora una volta il cuore."



“Tutti Dentro…” si preannuncia come uno spettacolo fuori dal comune, capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo. Un invito a scoprire come funziona il corpo umano… con una risata in più.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto alle associazioni: Fondazione Gaslini Insieme, Cares, Afma, Centro Antiviolenza, Gigi Ghirotti, Musica Ribelle.

Evento patrocinato da Regione Liguria, Comune di Genova, Università degli Studi di Genova, Fondazione Teatro Carlo Felice e La Mia Liguria.



Il calendario degli spettacoli

TEATRO GOVI – BOLZANETO

Debutto venerdì 13 marzo ore 21

Sabato 14 marzo ore 21

Domenica 15 marzo ore 16



TEATRO DELLA GIOVENTU'

Debutto Giovedì 19 marzo ore 21

Venerdì 20 marzo ore 21

Sabato 21 marzo ore 16 e ore 21

Domenica 22 marzo ore 16



TEATRO SOCIALE - CAMOGLI

Debutto Sabato 11 aprile ore 21

Domenica 12 aprile ore 17



TEATRO VERDI – SESTRI PONENTE

Venerdì 17 aprile ore 21

Sabato 18 aprile ore 21

Domenica 19 aprile ore 17

Gli attori

Si altereranno sul palco Nicolò Benincà, Maurizio Bonanno, Ubaldo Borchi, Corrado Caputo, Andrea Cuccurnia, Alessandro Donà, Ugo Mosca, Maurizio Parodi, Edoardo Quistelli, Enrico Salerno. Insieme a loro le Bluebruttes Vomitables Girls Marco Bova, Matteo Delfino, Fabrizio Falzoi, Ian Galimberti, Luca Lanza, Enrico Malavolta, Davide Mantineo, Matteo Palombo, Gabriele Quistelli, Ivan Raso.

Con l’amichevole partecipazione di: Matteo Bassetti, Ivaldo Castellani, Chiara Lippi, Enrico Nicolini, Claudio Onofri ed Enzo Paci

Direttore di Compagnia: Fabrizio Falzoi.

Assistente alla regia: Nicolò Benincà

Scenografie: Stefano Filata

Costumista, trucco e parrucco: Simona Covotta

Assistente al trucco: Stefania Delfino e Jessica Iaci

Service audio-luci: Ma. Di. Service S.r.l.

Contributi video: e-motion multimedia factory

Regia: Luigi Traverso

Coreografia: Adriana Trinetti



La Compagnia Baistrocchi

Fondata nel 1913, la Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi è una storica realtà teatrale genovese, divenuta nel tempo uno dei simboli più rappresentativi della tradizione goliardica ligure.

Composta da attori e ballerini non professionisti, la compagnia riunisce studenti ed ex studenti dell’Università degli Studi di Genova, selezionati attraverso apposite audizioni.

Dal debutto a oggi – con interruzioni coincise prevalentemente con i periodi bellici – la Baistrocchi porta in scena ogni anno spettacoli originali di teatro di varietà e musical.

Il loro stile inconfondibile si sviluppa attraverso sketch, gag e numeri coreografici che intrecciano satira sociale, politica e di costume. Bersaglio privilegiato delle rappresentazioni sono figure politiche, istituzioni del potere – imprenditoriale, sportivo e culturale – e più in generale l’establishment della cultura ufficiale, osservato e raccontato con ironia irriverente e spirito dissacrante.

Caratteristica distintiva della compagnia è la scelta di un cast interamente maschile, spesso impegnato in ruoli en travesti, in una tradizione scenica che unisce provocazione, eleganza e comicità. Gli spettacoli si concludono frequentemente con finali a sorpresa, tra lanci simbolici di ortaggi e carta igienica, omaggi parodistici al ballo classico in tutù o travolgenti can-can eseguiti in guêpière, in perfetto stile goliardico.

Da sempre, inoltre, la Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi affianca all’attività artistica un forte impegno solidale: i proventi degli spettacoli vengono devoluti in beneficenza, confermando una vocazione che unisce tradizione, spettacolo e attenzione al sociale.

Ringraziamenti

La Compagnia Baistrocchi desidera esprimere il più sincero e sentito ringraziamento agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo spettacolo: Primocanale, Villa Montallegro, Acquario di Genova, La Generale Pompe Funebri, Antica gioielleria Magnone, Caffè Isola, il CIV di Sestri Ponente, Il Pastaio, Ernesto Solari, Asef, Boutique Nanì, la Bottega del Pesto, Cafè Labor, Scia dello Chic.

Si ringraziano anche i teatri che hanno messo a disposizione il proprio palco per gli spettacoli: Teatro Govi di Bolzaneto, Teatro Sociale di Camogli, Teatro della Gioventù e Teatro Verdi di Sestri Ponente.

Un particolare ringraziamento agli amici che parteciperanno alla recita: Matteo Bassetti, Ivaldo Castellani, Chiara Lippi, Enrico Nicolini, Claudio Onofri e, Enzo Paci