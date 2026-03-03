Iter Animae, viaggi nell’anima attraverso l’Italia, tre fotografi in cammino: Paolo Bona, Marcello Moscara, Calogero Russo

Venerdì 6 marzo 2026 alle ore 18 inaugura a PRIMO PIANO di Palazzo Grillo la nuova stagione espositiva con Iter Animae. Tre fotografi in cammino, una mostra che raccoglie le visioni fotografiche di Paolo Bona, Marcello Moscara (nella foto, una sua opera in mostra) e Calogero Russo. La rassegna sarà visitabile fino al 4 aprile 2026.

Il filo conduttore della mostra è il viaggio, inteso come percorso fisico, interiore e creativo. Ognuno dei tre autori ha scelto di percorrere a piedi lunghi tratti d’Italia, guidato da motivazioni e finalità personali, dando vita a tre narrazioni visive uniche.

Con Spiriti Liberi, Paolo Bona ha attraversato gli Appennini tra il 2016 e il 2019, in un cammino scandito da incontri e dialoghi con gli sconosciuti lungo il percorso. Il progetto è un viaggio alla scoperta di spiritualità e memoria storica, un’occasione per riflettere sull’amore per ciò che siamo e per il mondo che ci circonda.

Il cammino di Marcello Moscara, iniziato nel 2021 dopo la pandemia, è invece un viaggio collettivo. Asini dotti, progetto promosso da Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese, ha visto il fotografo accompagnare due musicisti, due registi, un asino e il suo giovane conduttore da Torre Guaceto fino a Santa Maria di Leuca lungo la Via Francigena e la direttrice della Via Traiana, intrecciando paesaggio, comunità e narrazione corale.

Calogero Russo, con Un viaggio interiore. Il cammino Sigerico. La Via Francigena, ha scelto un percorso solitario da Aosta a Roma tra il 2024 e il 2025. Nato da un periodo di dolore personale, il progetto è un atto di cura interiore e di guarigione laica dell’anima, un dialogo silenzioso con il paesaggio italiano e la propria memoria emotiva.

Tre viaggi, tre sensibilità, tre visioni: incontri, lunghe percorrenze e uno sguardo attento sul paesaggio contemporaneo italiano diventano il cuore di Iter Animae.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 6 marzo al 4 aprile 2026, nei giorni giovedì e venerdì dalle 16 alle 20, e sabato e domenica dalle 14 alle 20. L’ingresso è libero e gratuito.



Gli autori

Paolo Bona (Giussano, 1970) è fotografo freelance con esperienza in cronaca e reportage. Ha collaborato con L’Esagono, Il Giorno, agenzie fotografiche come Omega Fotocronache, Marka, Thomson Reuters e LUZ photo. Dal 2012 realizza progetti fotografici a lungo termine sulla spiritualità.

Calogero Russo (Palermo, 1971), fotogiornalista e freelance, ha lavorato con l’agenzia Luz photo dal 2010 al 2018. Laureato in Scienze Politiche, ha studiato fotografia documentaria a Milano. I suoi progetti a lungo termine hanno esplorato l’Europa dell’Est post-URSS, con due monografie pubblicate: Ostalgie (2014) e Arca Russa (2019).

Marcello Moscara (Galatina, LE, 1972) fotografo e artista, allievo di Mario Cresci e Giancarlo Maiocchi, vive nel Salento. È autore di numerose mostre personali e dal 2021 è art director e fotografo ufficiale del Locomotive Jazz Festival e della rivista Digeat.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.