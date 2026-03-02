Genova, domenica gratis al museo: oltre 1500 visitatori a Genova tra Palazzo Reale e Palazzo Spinola

Sono stati oltre 1.500 i visitatori nei principali musei statali di Genova in occasione della domenica gratis al museo, l'iniziativa organizzata dal ministero della Cultura che prevede l'ingresso libero nei luoghi della cultura di propria pertinenza ogni prima domenica del mese.

Nel dettaglio 1.233 visitatori hanno scelto di scoprire i capolavori custoditi da Palazzo Reale mentre 451 hanno optato per le collezioni di Palazzo Spinola di Pellicceria, sede della Galleria nazionale della Liguria.

A livello nazionale sono stati oltre 260mila gli ingressi registrati nei musei e nei parchi archeologici statali aperti oggi gratuitamente.

