Sanremo 2026: ascolti, spot, social, tutti i numeri del Festival

Sanremo 2026 va in archivio con il record assoluto della raccolta pubblicitaria, 72 milioni, e delle visualizzazioni video sui social, 1,2 miliardi, a conferma della centralità di un evento che resta un caso unico nel panorama televisivo e che - anche quando gli ascolti hanno il segno meno - riesce comunque a raccogliere 10 milioni di persone davanti alla tv.

GLI ASCOLTI - Le stime danno una media di poco superiore ai 10 milioni di telespettatori e del 63% di share sulle cinque serate. Numeri lontani dagli ascolti record dello scorso anno (12 milioni 547mila telespettatori, pari al 67.1%), anche se lo share ha fatto segnare un trend in crescita, fino a sfiorare con la finale il 69% (68.8%), terzo risultato più alto dal 1995 (quando il festival di Pippo Baudo ottenne il 75.22%).

LA RACCOLTA PUBBLICITARIA - Rai Pubblicità si frega le mani: il consuntivo è di 72 milioni, "oltre il 10% in più rispetto all'anno scorso", spiega l'Ad Luca Poggi. Un risultato non scontato, dopo le Olimpiadi che hanno garantito un bottino da oltre 20 milioni. Viale Mazzini dunque festeggia un febbraio straordinario, mettendo in cascina oltre 90 milioni.

I VIDEO SUI SOCIAL - In termini di Total Reach il Festival di Sanremo raggiunge l'86% della popolazione nazionale, con un contributo di oltre il 25% che arriva dalle piattaforme digitali, con particolare impatto dell'ecosistema social (fonte: SenseMakers - ComScore). Su RaiPlay la finale è stata vista da una media di mezzo milione di device collegati nel minuto medio, il risultato più alto di questa edizione. Il picco di fruizioni live, con 580mila device, è stato registrato nel momento dell'annuncio di Stefano De Martino come prossimo conduttore del Festival. Nell'arco delle cinque giornate dell'evento il picco massimo di fruizioni in diretta di Sanremo 2026 è stato raggiunto nella prima serata, martedì, con l'esibizione di Tiziano Ferro, quando i device collegati contemporaneamente su RaiPlay sono stati circa 700mila.

OFFERTA ON DEMAND - Quanto all'offerta on demand, che può ora contare su oltre 560 clip e che favorirà una lunga coda di consumo nei giorni successivi alla finale, finora ha generato 28 milioni di legitimate stream, coinvolgendo una media giornaliera di quasi 5 milioni di spettatori.

Sulle piattaforme social la finale del Festival di Sanremo 2026 ha generato 108,5 milioni di visualizzazioni video, dato in netta crescita rispetto allo scorso anno (+13%). In crescita sul 2025 anche le performance dei profili social Rai, che per la finale hanno pubblicato oltre 5700 contenuti che hanno generato 37,7 milioni di visualizzazioni video (+7%) e 5,1 milioni di interazioni (+12%) anche per effetto della coda della serate cover, con Ditonellapiaga e TonyPitony particolarmente apprezzati.

In totale, nei cinque giorni del Festival il topic Sanremo ha generato 1,2 miliardi di video views e 152 milioni di interazioni, di cui 382 milioni di visualizzazioni video (33% del Totale) e 41 milioni di interazioni (27% del Totale) attraverso i profili social Rai.

