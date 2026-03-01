Festival di Sanremo: chi è Sayf, il rapper genovese che ha conquistato l’Ariston

Sayf, il cui vero nome è Adam Sayf Viacava, è un rapper e cantautore italo‑tunisino nato a Genova nel 1999. Cresciuto tra Genova e la riviera ligure, ha coltivato fin da giovane la passione per la musica, studiando tromba alle scuole medie e avvicinandosi al rap intorno ai 14 anni. La sua formazione culturale e musicale riflette la doppia eredità italiana e tunisina, che oggi caratterizza gran parte del suo stile.

Dalla scena locale al grande pubblico - Sayf ha mosso i primi passi nella musica urbana genovese partecipando a collettivi come Luvre Muzik e fondando Genovarabe, gruppo di giovani artisti emergenti. Dopo i primi mixtape indipendenti, negli ultimi anni ha intensificato le collaborazioni con altri nomi della scena italiana come Helmi Sa7bi, Disme, Ele A e 22simba.bqg - Il 2025 rappresenta una svolta: Sayf pubblica il suo primo EP ufficiale Se Dio vuole, accompagnato da featuring di rilievo, e partecipa a brani di successo come “Sto bene al mare” con Marco Mengoni e Rkomi. La sua carriera lo porta a entrare nelle selezioni Spotify Radar 2025 e Vevo DSCVR Artists to Watch 2026, riconoscimenti dedicati ai giovani talenti emergenti.

Uno stile unico - La musica di Sayf fonde rap, trap e melodie mediterranee, con influenze jazz e pop urbano. I suoi testi spaziano da riflessioni personali a racconti della vita quotidiana, creando un ponte tra la tradizione italiana e le sonorità internazionali.

Dal Porto Antico di Genova all'Ariston - Prima di approdare a Sanremo con il brano "Tu mi piaci tanto", Sayf ha organizzato eventi come il "Santissima Fest" al Porto Antico di Genova, mettendo in mostra il talento della nuova generazione musicale italiana. La sua partecipazione al Festival di Sanremo segna il passaggio decisivo verso il grande pubblico, consacrando Sayf come uno degli artisti più interessanti della scena rap contemporanea.

