Milano, Premio Paganini e Premio Bagutta: nasce collaborazione inedita

Una collaborazione inedita tra il Premio Paganini e il Premio letterario più antico d’Italia, il Bagutta, nel segno del dialogo tra letteratura e musica e con un appuntamento musicale, previsto per il prossimo autunno.

Lo annunceranno il presidente del Premio Paganini Giovanni Panebianco, con il direttore artistico Nicola Bruzzo, e il sindaco di Milano Giuseppe Sala, nel corso della presentazione del programma delle celebrazioni del centenario del Premio Bagutta, che si svolgerà il 1°marzo a Palazzo Marino.

"Il dialogo tra il Premio Paganini e il Premio Bagutta rappresenta un ponte culturale di straordinario valore tra Genova e Milano – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Genova - Questa collaborazione celebra due storie centenarie che hanno contribuito a definire l’identità culturale italiana, mettendo in relazione il linguaggio universale della musica con la forza evocativa della parola scritta. È un segnale importante di come la cultura sappia unire territori, competenze e visioni, generando nuove opportunità di crescita e di confronto".

"Davvero orgoglioso che il Premio Paganini possa scrivere una pagina nel centenario del Bagutta. Ringrazio Isabella Bossi Fedrigotti e Andrea Kerbaker per aver creduto all’idea di questo dialogo tra libri e spartiti" aggiunge Giovanni Panebianco.

"Nella storia, letteratura e musica vanno spesso a braccetto. Di buon auspicio che, nel centenario del Bagutta, si realizzi questa sorta di gemellaggio col massimo concorso violinistico al mondo, il Paganini" osserva Francesco Micheli, storico sostenitore del Premio Bagutta e componente del Comitato Paganini.

"Due premi, il Bagutta e il Paganini, due città, Milano e Genova, oggi unite in un legame artistico che ripercorre una traccia storica: quella del più illustre giurato del Bagutta, Eugenio Montale, genovese di nascita, milanese per lavoro, immenso poeta e straordinario amante della grande musica. Perché anche nel mondo culturale gli intrecci non nascono mai per caso" afferma Andrea Kerbaker, segretario generale del Premio Bagutta.

