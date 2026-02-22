Genova entra nella rete dei “Siti Storici Grimaldini”: approvata l’adesione per il 2026

Il Comune di Genova aderisce all’associazione “Siti Storici Grimaldini” per il 2026 e per le annualità successive. La decisione è stata approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore al Turismo e Marketing Territoriale Tiziana Beghin e dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari.





L’associazione Siti Storici Grimaldini, fondata nel 2015, riunisce Comuni italiani e francesi che nel corso della loro storia hanno avuto legami con la famiglia Grimaldi di Monaco, con l’obiettivo di promuoverne e valorizzarne il patrimonio storico, culturale e turistico. Presidente onorario è Alberto II di Monaco, mentre la presidenza operativa è affidata al sindaco di Mentone.





Su incarico dello stesso principe Alberto II, il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola ha promosso anche la costituzione di un’associazione italiana composta esclusivamente da soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo di rafforzare le attività culturali e ricreative legate alla rete dei siti storici Grimaldi. L’intento è valorizzare i territori aderenti sotto il profilo storico, culturale, turistico e ambientale, sviluppando un progetto di promozione internazionale che faccia leva sul Principato di Monaco per ampliare visibilità e opportunità.





"L’adesione all’associazione rappresenta un’importante opportunità per consolidare il posizionamento internazionale di Genova – commenta Tiziana Beghin – La rete dei Siti Storici Grimaldini consente di sviluppare sinergie strategiche con altre realtà italiane e francesi, valorizzando il nostro patrimonio storico e culturale e promuovendo Genova come destinazione di eccellenza nel panorama turistico europeo".





Sulla stessa linea l’assessore Montanari: "Genova è storicamente legata alla famiglia Grimaldi e il nostro patrimonio architettonico e documentale ne conserva tracce significative. Entrare e rinnovare con convinzione la partecipazione a questa rete significa investire in progetti culturali condivisi, nella ricerca storica e nella costruzione di percorsi di valorizzazione capaci di coinvolgere cittadini e visitatori in un racconto identitario forte e riconoscibile a livello internazionale".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.