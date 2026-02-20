Nasce il Ferrania Film Festival: cinema, fotografia e cultura analogica nel cuore della Val Bormida

Prende vita il Ferrania Film Festival, nuovo progetto culturale dedicato a cinema, fotografia e formati 8 mm e 16 mm, intesi come parti di un unico ecosistema: la cultura analogica. Il festival vuole valorizzare storia, tecnica e immaginario della pellicola, mettendo in dialogo memoria industriale e produzione contemporanea, con un forte radicamento nella Val Bormida e nello storico stabilimento Ferrania.





Il progetto raccoglie l’eredità del Festival Fotosensibile, avviato nel 2018 e interrotto dalla pandemia, evolvendosi in una forma più ampia e strutturata. "Il Ferrania Film Festival nasce dal desiderio di dare continuità alle esperienze precedenti e restituire a Cairo Montenotte un evento all’altezza della storia di Ferrania", afferma Lidia Giusto, storica dell’arte e archivista, ideatrice del festival.





Il primo appuntamento sarà la preview di sabato 13 giugno a Palazzo Scarampi, una giornata dedicata alla fotografia analogica in collaborazione con Film Ferrania, per anticipare i temi centrali della manifestazione: storia dello stabilimento, continuità produttiva della pellicola e dialogo tra passato e presente.





Il festival si svolgerà nel secondo fine settimana di settembre con incontri, proiezioni e attività dedicate a cinema e fotografia su pellicola. Particolare attenzione sarà riservata al cinema amatoriale e ai film di famiglia, patrimonio prezioso di memoria collettiva da riscoprire e valorizzare.





L’iniziativa è promossa dalla costituenda Associazione Amici del Ferrania Film Museum, in continuità con la precedente esperienza associativa. L’obiettivo è sostenere le attività del museo e creare una rete aperta di appassionati ed ex dipendenti, in vista di due importanti ricorrenze: il decennale del museo e i 110 anni dalla nascita di Ferrania.

