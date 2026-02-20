Genova, alla Claque del Teatro della Tosse il Concerto per la Memoria 2026: in scena “Patrilineare” di Enrico Fink

Domenica 22 febbraio alle 17,45 la Claque del Teatro della Tosse ospita il Concerto per la Memoria 2026, tratto dal libro Patrilineare. Una storia di fantasmi di Enrico Fink. Un appuntamento che intreccia musica e narrazione, memoria familiare e storia collettiva, portando in scena una vicenda intima che attraversa il Novecento. In scena, con Fink, i musicisti Luca Baldini, Massimo Ferri, Gianni Micheli e Mariel Tahiraj.





Compositore, cantante e flautista, nato a Firenze nel 1969, Fink è anche autore teatrale e studioso della tradizione ebraica italiana. Dopo una laurea in Fisica ha scelto la musica come percorso principale, dedicandosi al recupero e alla rilettura di repertori antichi, intrecciandoli con linguaggi contemporanei.





Al centro dello spettacolo c’è la storia di Elias, giovane musicista che, dopo la morte della nonna, inizia a essere perseguitato da un’“ombra”. Una presenza misteriosa che lo accompagna tra discoteche, vicoli medievali di Ferrara e la casa di famiglia, dove decide di riscoprire le proprie radici ebraiche. È lì che il passato prende forma e le ombre si moltiplicano, riportando alla luce memorie che attraversano generazioni.





La narrazione alterna salti temporali e flashback, intrecciando le vicende dei Fink e dei Bassani: dall’arrivo in Italia dei bisnonni alla tragedia della Seconda guerra mondiale e alla deportazione ad Auschwitz. Tra momenti di dolore e squarci di ironia – demoni che ballano, poeti circondati da gatti, scene di vita quotidiana – il racconto restituisce il senso profondo dell’eredità familiare e del confronto con ciò che è stato.

