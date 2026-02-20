MEI, un ponte fra Italia e Brasile nel segno dei migranti del Triveneto. Barzetti: "Omaggio alle radici comuni"

“Un omaggio alle radici comuni di Italia e Brasile”: con queste parole Giorgia Barzetti, coordinatrice del MEI, ha sintetizzato il suo intervento a Telenord, illustrando le celebrazioni del Dia Nacional do Imigrante Italiano in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio al Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana. Due giornate gratuite dedicate a musica, cultura e gastronomia brasiliana, per ricordare gli italiani che nel 1874, a bordo della nave Sofia, approdarono in Brasile portando con sé storie, tradizioni e valori.

Sabato 21 febbraio le celebrazioni prenderanno il via alle 11 con una coffee experience innovativa realizzata in collaborazione con Coffee Culture. Nel pomeriggio, alle 14.30, verrà proiettato il documentario Italianos do café, che racconta il legame tra il Veneto e lo stato brasiliano del Minas Gerais, con la partecipazione di Carlos Eduardo Rovaron e sottotitoli in italiano. Alle 15 è prevista una tavola rotonda sull’emigrazione italiana in Brasile, con interventi in presenza e da remoto e traduzione consecutiva portoghese-italiano. Contemporaneamente laboratori per bambini e visite guidate per adulti animeranno il museo alle 15 e alle 17.

Domenica 22 febbraio le attività riprenderanno dalle 14.30 con visite guidate tematiche e laboratori per bambini. Alle 15.30 Maria Benicia de Jesus approfondirà il ruolo delle comunità brasiliane in Italia, seguita alle 16 dal concerto dal vivo degli Abrasilerados, quintetto musicale che porterà le sonorità del Brasile al MEI. La giornata si chiuderà alle 17.30 con un percorso gastronomico brasiliano e il café da tarde curato dallo chef Bruno Foti. In occasione del weekend, il museo inaugurerà anche la traduzione dei pannelli in portoghese brasiliano, rendendo l’esperienza più accessibile ai visitatori internazionali.

Il MEI, situato nella storica Commenda di San Giovanni di Pré, racconta l’emigrazione italiana dall’Unità d’Italia a oggi attraverso percorsi multimediali immersivi e interattivi. Grazie alla collaborazione con il MUVIT MG – Museo Virtuale dell’Immigrazione Italiana nel Minas Gerais – valorizza la memoria storica degli italiani in Brasile, offrendo un ponte tra passato e presente.

