Musica da camera: Brahms e la magia delle due viole lunedì 13 al Carlo Felice

Quando Johannes Brahms sceglie di scrivere un quintetto con due viole, non si limita a modificare l’organico: ridefinisce il cuore del suono. Nei Quintetti op. 88 e op. 111, la seconda viola aggiunge profondità timbrica, un colore più caldo e avvolgente che sostiene la musica dall’interno, rendendo le voci più dense e intrecciate con libertà.

Questa scelta, tipicamente brahmsiana, bilancia architettura e intimità: la viola diventa il luogo in cui queste tensioni trovano sintesi, trasformando il quintetto in un organismo sonoro unico. Nel concerto del Gringolts Quartet al Teatro Carlo Felice di Genova, lunedì 13 marzo alle 20:30, questa dimensione prende vita grazie alla presenza di Lilli Maijala alla viola, che trasforma il quartetto in quintetto. Non si tratta di aggiungere una semplice voce in più: è un suono che si apre, capace di ampliare l’esperienza dell’ascolto e di svelare nuovi dettagli della musica di Brahms. Il programma prevede l’esecuzione del Quintetto in fa maggiore op. 88 e del Quintetto in sol maggiore op. 111.

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