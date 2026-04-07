Genova, arte: concorso con opere Kaws in palio per inaugurare nuova galleria

Venerdì 10 aprile, alle 18, apre ufficialmente al pubblico la Daniele Comelli Art Gallery, nuova realtà dedicata all’arte contemporanea nel cuore di Genova, in via Cesarea 105 rosso. L’inaugurazione sarà accompagnata dalla premiazione di un concorso internazionale, promosso nei mesi scorsi dalla galleria, che metterà in palio due opere della serie KAWS – Squid Game edition, del valore complessivo di circa 3.000 euro. Le figure in vinile da collezione, ispirate ai personaggi Young-hee e Chul-su, reinterpretano la famosa serie Netflix attraverso lo stile inconfondibile dell’artista americano KAWS, tra i protagonisti della contemporary pop art internazionale. L’estrazione dei vincitori avverrà alla presenza di un notaio e di un funzionario della Camera di Commercio.

La galleria, guidata da Daniele Comelli, classe 1985, membro di una famiglia di galleristi attiva dal 1950, rappresenta un nuovo segnale di vitalità culturale per il centro cittadino, spesso colpito da chiusure commerciali. Dopo il successo della galleria online fondata nel 2018, Comelli porta ora lo spazio fisico in città, offrendo un contatto diretto tra opere, pubblico e collezionisti.

La Daniele Comelli Art Gallery propone artisti italiani e internazionali selezionati per tecnica, originalità e concetto, tra cui Daniele Oldani, Valeria Vaccaro, Roberto Bernardi, Marco Tamburro e Lino Lago. Oltre a Genova, la galleria organizza esposizioni in contesti esclusivi come Alpemare a Forte dei Marmi e Porto Cervo, e sono già previste nuove aperture a Genova e a Dubai.

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