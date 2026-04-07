Fondazione Ordine Architetti di Genova: aperta la call per il nuovo Consiglio di Amministrazione
di steris
La call, senza limiti di percorso professionale, titolo di studio o provenienza, punta a valorizzare competenze diverse e rafforzare il ruolo della Fondazione
La Fondazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Genova ha avviato la raccolta di candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. La call, aperta a tutti senza limiti di percorso professionale, titolo di studio o ambito di provenienza, punta a valorizzare competenze diverse e rafforzare il ruolo della Fondazione come luogo di progettualità e crescita culturale.
L’incarico dura due anni, è rinnovabile e a titolo gratuito, con rimborso delle spese vive documentate. Le candidature devono essere inviate tramite PEC all’indirizzo archgenova@pec.aruba.it entro le ore 23:59 del 2 maggio 2026, indicando nell’oggetto: “Manifestazione di interesse nomina CdA Fondazione OAPPCGE – candidatura cognome nome”. È possibile candidarsi singolarmente o in gruppo; la Commissione di valutazione potrà selezionare anche singoli membri dei gruppi proposti.
La documentazione richiesta include dichiarazione sostitutiva, curriculum vitae, lettera motivazionale e copia di un documento di identità valido. Le candidature saranno valutate in base a esperienze e competenze professionali, titoli accademici, pubblicazioni e coerenza della lettera motivazionale rispetto agli obiettivi statutari della Fondazione.
Per maggiori informazioni e per scaricare i moduli, è disponibile il sito ufficiale dell’Ordine degli Architetti di Genova.
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