Un concerto per la memoria: l’Assemblea Musicale Teatrale omaggia Sergio “Cencio” Alloisio

Il prossimo concerto dell’Assemblea Musicale Teatrale sarà un momento speciale, dedicato alla memoria del partigiano Sergio “Cencio” Alloisio, cofondatore della band.

L’appuntamento è fissato per il 25 aprile alle ore 17 presso il Teatro Govi di Genova Bolzaneto, in una data simbolica che celebra la Liberazione e i valori della Resistenza.

L’ingresso è libero e gratuito, aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a un evento che unisce musica, storia e impegno civile.