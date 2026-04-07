Cultura

Un concerto per la memoria: l’Assemblea Musicale Teatrale omaggia Sergio “Cencio” Alloisio

di steris

24 sec

L’appuntamento è fissato per il 25 aprile alle 17 al Teatro Govi di Bolzaneto, nella data che celebra la Liberazione e i valori della Resistenza.

Un concerto per la memoria: l’Assemblea Musicale Teatrale omaggia Sergio “Cencio” Alloisio
18 - SettimoLink

Il prossimo concerto dell’Assemblea Musicale Teatrale sarà un momento speciale, dedicato alla memoria del partigiano Sergio “Cencio” Alloisio, cofondatore della band.

L’appuntamento è fissato per il 25 aprile alle ore 17 presso il Teatro Govi di Genova Bolzaneto, in una data simbolica che celebra la Liberazione e i valori della Resistenza.

L’ingresso è libero e gratuito, aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a un evento che unisce musica, storia e impegno civile.

 

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