Un concerto per la memoria: l’Assemblea Musicale Teatrale omaggia Sergio “Cencio” Alloisio
di steris
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L’appuntamento è fissato per il 25 aprile alle 17 al Teatro Govi di Bolzaneto, nella data che celebra la Liberazione e i valori della Resistenza.
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