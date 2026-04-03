Attività, proposte e iniziative: aumentano i volontari che prendono a cuore i carcerati di Marassi

Il presidente della commissione III del municipio Bassa Valbisagno Guglielmo Frisone racconta a Telenord le numerose iniziative rivolte ai detenuti del carcere di Marassi. Il numero delle iniziative è in costante crescita e sempre più variegato. Secondo il consigliere, il passo successivo sarà sensibilizzare i cittadini che abitano vicino alla struttura e concentrarsi sull'emergenza abitativa una volta che le persone escono dal carcere. Una situazione in continuo divenire, con un'attenzione crescente nel tentativo di rendere il carcere una risorsa, e non solo una servitù.

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