Letteratura, presentazione del nuovo numero di “Elettrivista” alla Stanza della Poesia

Oggi, giovedì 2 aprile, alle ore 18.00, la Stanza della Poesia ospita la presentazione del nuovo numero di Elettrivista, la rivista metacartacea ideata da Parole Spalancate, il Festival Internazionale di Poesia di Genova.

Sarà un’occasione per immergersi nel mondo della poesia contemporanea, scoprire le nuove voci e le prospettive editoriali di una rivista che unisce arte, parola scritta e riflessione culturale. L’evento promette momenti di confronto con autori, curatori e appassionati di letteratura, offrendo a tutti i presenti la possibilità di esplorare la poesia in tutte le sue sfumature, in un’atmosfera intima e stimolante.

Un appuntamento imperdibile per chi vuole lasciarsi sorprendere dalle parole e dalla creatività che animano il Festival Internazionale di Poesia di Genova.

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