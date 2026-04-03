Incontri in Blu, il 9 aprile al Galata l'apneista Davide Carrera

GENOVA – Al via la settima edizione di “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare”, la rassegna culturale che negli anni si è affermata come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla cultura del mare, alla sua narrazione e ai suoi protagonisti. Ideata e diretta dal giornalista e scrittore Fabio Pozzo e co-curata da Eleonora Errico, la rassegna è realizzata in co-organizzazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, l’Associazione Promotori Musei del Mare e Genova Cultura e si svolge nella suggestiva cornice del Galata Museo del Mare di Genova.

Anche per il 2026, il calendario propone un ciclo di incontri aperti al pubblico e a ingresso gratuito, tutti in programma alle ore 18.30 presso l’Auditorium del Galata. Un palcoscenico dove si raccontano uomini e donne fuori dall’ordinario, accomunati da un legame profondo con il mare: sportivi, esploratori, innovatori e protagonisti dell’impegno ambientale.

Ad aprire la rassegna, giovedì 9 aprile, sarà Davide Carrera, apneista e campione mondiale, capace di raggiungere i -130 metri in assetto costante monopinna. Il suo racconto porterà il pubblico negli abissi, tra performance estrema, disciplina mentale e rispetto per l’ambiente marino.

L’evento, accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti, riconosce 2 crediti formativi. Anche agli studenti dell’Istituto Nautico San Giorgio che prenderanno parte all’incontro, grazie all’accordo con l’Istituto, saranno riconosciuti crediti formativi.

Seguirà, giovedì 7 maggio, Merijn Tinga, windsurfista, biologo e attivista ambientale olandese, tra i 50 sportivi più influenti al mondo e fondatore del progetto Plastic Soup Surfer. Una testimonianza che unisce impresa sportiva e impegno civile nella lotta all’inquinamento da plastica, in un percorso che lo porterà, dopo l’incontro genovese, a essere ricevuto dal Papa.

Giovedì 4 giugno sarà protagonista Vittorio Malingri, navigatore, marinaio e progettista, primo italiano a partecipare al Vendée Globe e figura di riferimento della vela d’altura. Un incontro che ripercorre una vita dedicata all’oceano, tra sfide, innovazione e cultura del mare.

Dopo la pausa estiva, la rassegna riprenderà sabato 3 ottobre con una serata speciale “da Azzurra a Luna Rossa” insieme a Riccardo Bonadeo, che è stato una delle "menti" della prima sfida italiana all'America's Cup e attuale presidente della One Ocean Foundation, e Giulio Bertelli, vicepresidente di Luna Rossa. Un dialogo tra passato e futuro della grande vela, con uno sguardo attento anche ai temi della sostenibilità e della salvaguardia del mare.

A chiudere il ciclo di incontri, venerdì 30 ottobre, sarà Caterina Banti, velista e doppia medaglia d’oro olimpica, protagonista di uno straordinario percorso sportivo e oggi impegnata nella promozione dell’inclusione femminile nello sport.

La rassegna sarà trasmessa su Telenord, canale 11 del digitale terrestre regionale, e sarà visibile anche sui portali galatamuseodelmare.it e telenord.it.

Un ringraziamento particolare ai sostenitori della settimana edizione della rassegna: Gruppo Grendi; Marmoinox - Ombralus; Psa Italy; Giuseppe Pierucci (azienda del Gruppo Finsea); Tarros Group. Hotel Astoria (sponsor tecnico).

La settima edizione della rassegna “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare” vanta il patrocinio di: Accademia della Marina Mercantile, Assarmatori, Collegio Nazionale Capitani, Confindustria Nautica, Confitarma, Federlogistica, Federagenti, FIV-Federazione Italiana della Vela, Fondazione Centro Velico Caprera, Fondazione Tender to Nave Italia, Guardia Costiera, Istituto Nautico San Giorgio, Mare Vivo Fondazione ETS, One Ocean Foundation, Rai Liguria, Regione Liguria, Yacht Club Italiano.

Nelle passate edizioni sono saliti sul palco del Galata Museo del Mare, intervistati da Fabio Pozzo, 36 protagonisti tra sport, shipping e nautica, tra cui Chris Bertish, Daniele Cassioli, Laura Dekker, Leonardo Ferragamo, Giancarlo Pedote, Simone Perotti, Ambrogio Beccaria, Paolo Bassignani, Alessia Zecchini, Max Sirena, Hugo Vau, Santiago Lange, Cecilia Eckelmann Battistello, Michael Bates (Michael di Sealand), Norberto Ferretti, Luca Bassani Antivari, Mauro Morandi, Jean Le Cam, Sir Robin Knox-Johnston, Massimo Perotti, Francesca e Rachele Fogar, Costanza Musso, Chiara Obino, Rodi Basso, Grant Dalton, Matteo de Nora, Marco Trombetti, Isabella Andrieu, Alberto Galassi, Giovanni Soldini, Checco Bruni, Rosalba Giugni, Francesca Clapcich, Giovanna Vitelli, Umberto Pelizzari e Mariella Amoretti.

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