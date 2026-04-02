Università Genova, inaugurazione anno accademico. Rettore uscente Delfino: "Sono stati anni di grandi trasformazioni"

«È un momento molto gratificante perché sono stati anni intensi, di grandi progetti e trasformazioni». Lo ha detto il rettore dell'Università di Genova Federico Delfino, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico, tracciando un bilancio del suo mandato che volge al termine. Il rettore ha sottolineato la crescita dell'Ateneo nei ranking internazionali e l'aumento della popolazione studentesca, che quest'anno ha raggiunto quasi quota 34.000 iscritti. Un bilancio dell'attività accademica che si intreccia con quello infrastrutturale, grazie a un piano di investimenti senza precedenti. «Abbiamo attivato più di 300 milioni di opere in città grazie al Pnrr e ai contributi del Ministero dell'Università e della Ricerca».

Tra gli obiettivi raggiunti, il rettore ha rivendicato con orgoglio il consolidamento del progetto "Alumni", volto a valorizzare le eccellenze laureate a Genova che hanno avuto successo nel mondo. Resta invece in sospeso il progetto dello "studentato diffuso", un'iniziativa di alleanza intergenerazionale tra giovani e anziani che il Rettore auspica possa diventare una best practice nazionale in futuro. Al termine del mandato, il Rettore ha annunciato l'intenzione di tornare a occuparsi di ricerca internazionale nel campo della transizione energetica.

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