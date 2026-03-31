Genova: “Note di solidarietà per Aldo”, due serate di musica e amicizia al Cap di via Albertazzi

La musica che unisce, l’amicizia che sostiene. Con questo spirito prende vita “Canzoni e sorrisi per un amico”, un evento speciale dedicato al musicista Aldo Ascolese, in programma giovedì 2 e venerdì 3 aprile alle ore 21:00 presso il Circolo Ricreativo CAP di Genova, in Via Albertazzi 3R.

Due serate all’insegna della musica dal vivo, del cabaret e della partecipazione collettiva, durante le quali artisti, amici e colleghi saliranno sul palco per offrire il proprio talento in un grande abbraccio solidale. Un’occasione per condividere emozioni autentiche e trasformarle in un aiuto concreto.

Il palco vedrà la presenza di numerosi protagonisti della scena artistica genovese e non solo, tra cui Aldo De Scalzi, Andrea Di Marco, Bobby Soul, Giancarlo Morabito, Carlo Denei con gli Innamorati a Fegino, Chiara Lippi, Claudio Steri, Fabrizio Casalino, Federico Sirianni, Franco Fasano, I Trilli, Max Manfredi e molti altri, insieme alla partecipazione artistica di Mauro Moretti con i suoi disegni.

A condurre le serate sarà Simona Cappelli, affiancata da Giorgio Primicerio e dal Mago Gabriele Gentile.

L’ingresso è a offerta libera: l’intero ricavato sarà destinato a sostenere Aldo Ascolese. Chi non potrà essere presente potrà comunque contribuire attraverso una donazione tramite bonifico bancario intestato ad Aldo Ascolese (IBAN: IT32O0538701409000047041527).

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