Sanremo: Riva Ligure vince la Sanremoinfiore 2026

E' stato il carro di Riva Ligure dedicato a Fantastico a ottenere il primo posto di Sanremoinfiore 2026, il tradizionale Corso fiorito dal tema quest'anno "Che allegria! … tra emozioni, colori e trasmissioni". Al secondo posto Portobello di Santo Stefano al Mare e al terzo Linea Verde di Bordighera. La sfilata ha dedicato un tributo a Mike Bongiorno: la moglie Daniela Zuccoli e il figlio Niccolò erano ospiti del Comune di Dolceacqua che ha partecipato con un carro dedicato a Rischiatutto, telequiz cult della Rai condotto proprio da Mike. Daniela era in tribuna al fianco di Fulvio Gazzola, sindaco dell'antico borgo medievale dei Doria, mentre Nicolò ha sfilato sul carro.

Riva Ligure conquista il primo posto per la seconda volta consecutiva. All'evento di quest'anno hanno assistito circa 45 mila spettatori e sono stati 350 i pullman che hanno trasportato molti curiosi. "Ci siamo divertiti tantissimo - ha commentato il sindaco della città dei Fiori Alessandro Mager - grazie a tutti coloro che hanno messo entusiasmo e a tutto il pubblico, che si è fermato fino alla fine".

"Sanremo in Fiore affonda le sue radici nella Belle Époque, ma continua a rinnovarsi anno dopo anno - ha detto l'assessore regionale Alessandro Piana.

- rappresentando un volano straordinario per la promozione del territorio e per tutto il comparto florovivaistico ligure". Per l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi "questo Festival è un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori, gruppi organizzati e operatori del settore, confermando Sanremo come punto di riferimento internazionale per la floricoltura e destinazione ideale per il turismo primaverile".

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