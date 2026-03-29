Portofino Days, Roberto Da Crema rilancia: “Il successo non arriva per caso, ora porto la mia vita a teatro”
di Carlotta Nicoletti
“Racconto la vita, la vita vera. Ne ho passate tante, con e senza soldi, con il gioco e tante altre cose"
Una giornata a Portofino tra riflessioni personali e nuovi progetti per Roberto Da Crema, che si racconta a Telenord tra passato e futuro con il suo stile diretto e senza filtri. “Ho risparmiato tanto, ma bisogna muoversi almeno due o tre volte all’anno”, spiega, lasciando intendere una fase della vita più consapevole ma ancora dinamica.
Il volto noto della televisione guarda avanti e anticipa un ritorno sulle scene, questa volta in teatro. “Mediaset mi ha chiesto ”, racconta, ma il progetto più concreto sembra essere quello teatrale. Dopo una prova al Teatro Colosseo di Torino, l’entusiasmo è evidente: “Non me l’aspettavo, era pieno di gente. È stata un’esperienza davvero bella”.
Al centro del nuovo spettacolo ci sarà la sua storia personale, senza filtri. “Racconto la vita, la vita vera. Ne ho passate tante, con e senza soldi, con il gioco e tante altre cose”, dice, sottolineando un percorso fatto di alti e bassi.
Il messaggio che vuole trasmettere è chiaro: “Il successo non arriva per caso. Quando vai avanti per tanti anni vuol dire che devi continuare a pedalare”. Un invito alla costanza e alla determinazione, che riflette il suo stesso percorso professionale.
E mentre guarda al futuro, non esclude nuove apparizioni: “Ogni pezzo è diverso”, conclude, lasciando aperte le porte a ulteriori sviluppi.
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