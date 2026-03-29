Portofino Days, Lucrezia Senesi: “Un ponte tra cinema e shipping, così celebriamo la storia delle crociere”

Un simbolo del passato per raccontare il presente della blue economy. Lucrezia Senesi di Cemar, intervenuta a Portofino, ha portato con sé un oggetto dal forte valore evocativo: un salvagente originale della Milan Princess, nave protagonista tra gli anni Settanta e Ottanta.

“Abbiamo portato questo salvagente originale della Milan Princess”, spiega, ricordando come queste imbarcazioni abbiano contribuito a lanciare il modello delle crociere moderne anche grazie alla televisione. Un oggetto che non è stato scelto a caso, ma come elemento di connessione tra mondi diversi: “È una bellissima connessione fra il mondo dello shipping e quello del cinema”.

Lo sguardo, però, è rivolto anche all’attualità. Senesi annuncia infatti un evento significativo per il territorio: “Per la prima volta nella storia una di queste navi, la Sun Princess, arriverà proprio qui a Santa Margherita, nel Tigullio”. Un ritorno simbolico, considerando che le navi originali non esistono più. “È stata demolita anni fa, ma siamo riusciti a conservare questo pezzo”, aggiunge, sottolineando il valore della memoria storica.

Il salvagente, oggi custodito ed esposto, diventa così il filo conduttore di un racconto che unisce passato e futuro, tradizione e innovazione nel segno del mare.

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