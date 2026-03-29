Portofino Days, Gianandrea Pecorelli: "Idee nuove a confronti e dialogo tra imprese diverse"
di Carlotta Nicoletti
"Questa formula permette di far crescere idee e trovare nuove prospettive in settori diversi, tutti legati al territorio"
Un bilancio positivo per la terza edizione dei Portofino Days arriva dal produttore Gianandrea Pecorelli, che sottolinea il valore degli incontri e della formula aperta della manifestazione. “Faccio i complimenti a chi organizza: è il terzo anno che seguo questo evento e ogni volta trovo qualcosa di nuovo”, afferma.
Nel corso delle tre giornate si è parlato di temi diversi, dalla leadership femminile nel mondo delle serie tv e del cinema fino alla blue economy, ma ciò che colpisce maggiormente è la capacità di creare connessioni tra ambiti differenti. “La forza di questi incontri è legare vari aspetti dell’imprenditoria”, spiega Pecorelli, evidenziando un approccio trasversale e dinamico.
Un altro elemento distintivo è l’apertura al pubblico e ad altri settori. “Non sono incontri chiusi a chi fa il nostro mestiere, ma il contrario”, sottolinea, aggiungendo che questa formula permette “di far crescere idee e trovarne di nuove in settori diversi, tutti legati al territorio”.
Rispetto ad altri contesti, Pecorelli evidenzia una differenza significativa: “Spesso in altri festival si ripetono sempre le stesse cose, qui invece ogni volta trovo nuovi stimoli e nuove conoscenze”. Un’esperienza che conferma il valore dell’evento come spazio di confronto e innovazione.
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