Portofino Days, Gianandrea Pecorelli: "Idee nuove a confronti e dialogo tra imprese diverse"

Un bilancio positivo per la terza edizione dei Portofino Days arriva dal produttore Gianandrea Pecorelli, che sottolinea il valore degli incontri e della formula aperta della manifestazione. “Faccio i complimenti a chi organizza: è il terzo anno che seguo questo evento e ogni volta trovo qualcosa di nuovo”, afferma.

Nel corso delle tre giornate si è parlato di temi diversi, dalla leadership femminile nel mondo delle serie tv e del cinema fino alla blue economy, ma ciò che colpisce maggiormente è la capacità di creare connessioni tra ambiti differenti. “La forza di questi incontri è legare vari aspetti dell’imprenditoria”, spiega Pecorelli, evidenziando un approccio trasversale e dinamico.

Un altro elemento distintivo è l’apertura al pubblico e ad altri settori. “Non sono incontri chiusi a chi fa il nostro mestiere, ma il contrario”, sottolinea, aggiungendo che questa formula permette “di far crescere idee e trovarne di nuove in settori diversi, tutti legati al territorio”.

Rispetto ad altri contesti, Pecorelli evidenzia una differenza significativa: “Spesso in altri festival si ripetono sempre le stesse cose, qui invece ogni volta trovo nuovi stimoli e nuove conoscenze”. Un’esperienza che conferma il valore dell’evento come spazio di confronto e innovazione.

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