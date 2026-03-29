Portofino Days, Giorgio Molteni: “Insegnare ai giovani è bellissimo, il cinema nasce dalla passione”
di Carlotta Nicoletti
“Parlare del proprio mestiere è bellissimo, soprattutto se è un lavoro che si ama"
Trasmettere passione ed esperienza alle nuove generazioni è stata una delle esperienze più significative per Giorgio Molteni, regista e sceneggiatore, durante i Portofino Days, dove ha tenuto una masterclass di regia rivolta a studenti delle scuole medie e superiori. “Parlare del proprio mestiere è bellissimo, soprattutto se è un lavoro che si ama”, racconta, sottolineando l’importanza di condividere il proprio percorso con chi sogna di intraprendere la stessa strada.
Un confronto diretto con i più giovani, curioso e partecipato: “Erano ragazzi molto incuriositi, con una platea numerosa”, spiega, evidenziando come momenti di questo tipo possano rappresentare un’occasione concreta di crescita e ispirazione. L’iniziativa, inserita nel contesto dei Portofino Days e organizzata a Villa Durazzo in collaborazione con Genova Liguria Film Commission e Confartigianato Liguria, ha rafforzato il legame tra formazione e territorio.
Molteni ripercorre anche la propria carriera, iniziata in Liguria e sviluppata negli anni tra cinema e televisione. “Ho fatto tanti film, fiction e soap tra Rai e Mediaset”, ricorda, citando tra i primi lavori Aurelia, girato proprio in Liguria e selezionato a festival internazionali. Un percorso che lo ha portato a lavorare anche all’estero e su diverse piattaforme.
Tra i progetti più recenti, il regista menziona Silenzio prima del giorno e il nuovo film Bookstock, ancora in uscita, entrambi realizzati in collaborazione con la Genova Liguria Film Commission. “Il pubblico decide, poi la critica è un’altra storia”, osserva, rivendicando l’importanza della risposta degli spettatori.
Guardando al futuro, l’obiettivo è valorizzare ancora il territorio: “Stiamo lavorando a una presentazione del film a Genova, con attori quasi tutti liguri”. E nuovi progetti sono già in cantiere, sempre con uno sguardo attento alla Liguria e alle sue potenzialità cinematografiche.
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