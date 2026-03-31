Elodie trova l’amore a Genova: la nuova fiamma è Franceska Nuredini, cugina di Joi attaccante del Genoa

Genova fa da sfondo a una nuova storia d’amore nel mondo dello spettacolo: la popstar Elodie ha trovato una forte intesa con Franceska Nuredini, ballerina di talento e cugina di Joi Nuredini, giovane talento del vivaio del Genoa. L'immagine pubblicata su Instagram (nella foto) dalla cantante romana è assai eloquente.

Franceska ha completato il suo percorso formativo proprio a Genova, presso la Naima Academy, prima di esibirsi su palchi importanti come quelli dell’Eurovision e di X-Factor. La loro intesa è nata durante le tappe del tour della cantante italiana.

La giovane ballerina genovese, con alle spalle esperienze artistiche di rilievo, è ora al centro dell’attenzione mediatica non solo per il suo talento ma anche per il legame con Elodie, che conferma come Genova continui a essere culla di nuovi talenti e connessioni nel mondo dello spettacolo italiano.

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