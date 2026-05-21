UlisseFest 2026 porta il mondo a Genova: Angelo Pittro racconta il festival del viaggio. Telenord media partner

Dal 10 al 12 luglio Genova ospiterà la nona edizione di UlisseFest 2026, la rassegna firmata Lonely Planet che quest’anno vede Telenord come media partner. Un festival diffuso, fatto di incontri, musica, racconti, concerti all’alba, yoga, mostre e appuntamenti itineranti nei luoghi simbolo della città.

A raccontarne lo spirito, intervenendo a Liguria Live a Telenord, è il direttore artistico Angelo Pittro, che sintetizza così la missione dell’evento: "L’idea è quella di portare il mondo a Genova e Genova nel mondo".

Il festival, spiega Pittro, vuole raccontare il viaggio in tutte le sue forme: "Viaggi di scoperta e piacere, ma anche viaggi più impegnativi, penso ad esempio a quelli dei reporter di guerra". Un’edizione che avrà nella musica uno degli elementi centrali, a partire dal concerto del 9 luglio ai Giardini Luzzati di Julian Marley, vincitore di un Grammy Award nel 2024.

"Per noi è un modo per portare il pubblico verso la Giamaica, in un momento di festa ma anche di riflessione", sottolinea Pittro, ricordando lo spessore sociale e politico dell’artista reggae.

Tra gli ospiti annunciati anche Paolo Giordano, che il 30 giugno dialogherà con Marco Castelnuovo a Palazzo Tursi, e Pablo Trincia, protagonista il 6 luglio di un monologo dedicato a Mumbai e ai cambiamenti climatici.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà “Elogio della fuga”, tema che Pittro interpreta come "un modo non per sottrarsi, ma per rinnovarsi e trovare nuovi stimoli". E aggiunge: "Il viaggio è un atto vitale. È impossibile concepire una vita senza piccoli o grandi viaggi".

UlisseFest coinvolgerà l’intera città, dai Palazzi dei Rolli a Palazzo Ducale, fino al Porto Antico e all’Isola delle Chiatte, dove sono previsti concerti all’alba seguiti da sessioni di yoga gratuite. "Vogliamo che genovesi e turisti possano scoprire le tante identità della città", spiega Pittro.

Non mancheranno appuntamenti internazionali, aperitivi e iniziative dedicate ai Paesi ospiti: "Ci saranno Cina, Slovenia e Spagna, che porterà anche una mostra dedicata alle donne". Il programma completo sarà annunciato il 9 giugno.

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