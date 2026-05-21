Pietra Ligure, torna il Teatro Moretti Off 2026: cinque serate di cabaret sotto le stelle con gran finale firmato Panariello

Pietra Ligure rinnova la propria vocazione di città turistica e culturale investendo ancora una volta in una proposta estiva di qualità. Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna infatti il “Teatro Moretti Off”, la rassegna che tra luglio, agosto e settembre trasformerà la centralissima Piazza San Nicolò in un grande teatro all’aperto dedicato alla comicità italiana.

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale avviato dal Teatro Moretti durante la stagione invernale e rafforza il ruolo di Pietra Ligure come punto di riferimento per il turismo culturale della Riviera. Un cartellone pensato per coinvolgere residenti e visitatori, con spettacoli capaci di attrarre pubblico anche da fuori comprensorio.

Da lunedì 8 giugno saranno disponibili abbonamenti e biglietti per le cinque serate di cabaret che porteranno sul palco alcuni tra i volti più amati dal pubblico: Ubaldo Pantani, Antonio Ornano, Andrea Perroni, Gianluca “Scintilla” Fubelli insieme a Federica Camba e, per il gran finale, Giorgio Panariello.

Comicità, leggerezza e intrattenimento saranno gli ingredienti principali di una stagione che unirà stili e linguaggi differenti in una cornice suggestiva come il cuore del centro storico pietrese. Piazza San Nicolò diventerà così, per tutta l’estate, uno spazio elegante e coinvolgente dedicato allo spettacolo dal vivo.

Ad aprire la rassegna, giovedì 9 luglio, sarà Ubaldo Pantani con lo spettacolo “Talk con Ubaldo Pantani”. La chiusura sarà invece affidata a uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: giovedì 3 settembre Giorgio Panariello porterà in scena “E se domani…”, show che concluderà il cartellone del Teatro Moretti Off 2026.

“Il Teatro Moretti Off rappresenta perfettamente la visione di una Pietra Ligure che investe con convinzione nella cultura e negli eventi di qualità come strumenti di crescita turistica, sociale e territoriale – dichiarano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore al Turismo e alla Cultura Daniele Rembado –. Portare grandi nomi della comicità italiana nel cuore della città significa valorizzare i nostri spazi più belli e trasformare Piazza San Nicolò in un vero teatro all’aperto capace di regalare emozioni, aggregazione e momenti di spensieratezza a cittadini e turisti”.

I biglietti e gli abbonamenti saranno acquistabili online sul sito ufficiale del Teatro Moretti e attraverso il circuito Ciaotickets, oltre che presso l’Ufficio Cultura del Comune di Pietra Ligure.

Il programma degli spettacoli

9 luglio – Ubaldo Pantani – “Talk con Ubaldo Pantani”

23 luglio – Antonio Ornano – “Anthology”

6 agosto – Andrea Perroni – “Meglio dal vivo”

20 agosto – Gianluca “Scintilla” Fubelli & Federica Camba – “Più o meno uguali”

3 settembre – Giorgio Panariello – “E se domani…”

Per tutti gli spettacoli saranno disponibili posti a sedere a pagamento, mentre l’accesso alla piazza resterà libero e gratuito per il pubblico che assisterà in piedi. Fanno eccezione le serate di Giorgio Panariello, per le quali saranno previsti esclusivamente posti a sedere.