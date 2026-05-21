Pietra Ligure, torna il Teatro Moretti Off 2026: cinque serate di cabaret sotto le stelle con gran finale firmato Panariello
di R.C.
2 min, 36 sec
Ubaldo Pantani, Antonio Ornano, Andrea Perroni, Gianluca “Scintilla” Fubelli insieme a Federica Camba e, per il gran finale, Giorgio Panariello
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