Albissola Marina: 10 anni dell'associazione che gestisce la Fornace Alba Docilia, le iniziative

Quasi un mese di appuntamenti, ad Albissola Marina, per celebrare i dieci anni di attività dell’associazione che gestisce la Fornace Alba Docilia di via Stefano Grosso, in pieno centro storico di Albissola Marina.

Con le varie iniziative si toccheranno un po’ tutti i campi in cui opera il gruppo di volontariato

presieduto da Enrica Noceto: le mostre, innanzitutto, ma anche gli incontri a tema o con personaggi locali, la lettura che diventa spettacolo con la ‘Compagnia della Fornace’, il gruppo Inuetta che tiene vivo il dialetto, i laboratori di ceramica.



Si comincia venerdì 22 maggio, alle 17, con l’inaugurazione della mostra ‘Albisolamente…del nostro meglio’ che, nel segno di una tradizione creata e consolidatasi nei primi anni dell’associazione, propone opere in ceramica delle locali botteghe artigiane. Lo stesso giorno, alle ore 21, nella sala conferenze del Muda, la ‘Compagnia della Fornace’ guidata da Lello Ceravolo presenta lo spettacolo ‘Vocificio’.



‘Buongiorno ceramica’ (23 e 24 maggio) e il ‘Festival della maiolica’ (5, 6 e 7 giugno), negli orari di apertura della Fornace (10-12 e 17-19), i laboratori dal titolo ‘TorniAmo insieme’ consentono a tutti, seguiti da tornianti esperti, di provare gratuitamente esperienze al tornio.

Sabato 30 e domenica 31 maggio, la mostra di foto e locandine dal titolo “Dieci anni di Fornace’ anticipa la Festa dei 10 anni, in programma venerdì 12 giugno (giorno del decennale), a cui sono invitati tutti i soci.

Ultimi appuntamenti: sabato 13 giugno alle 17, nella piazzetta ‘Fuori Fornace (di fronte alla sede) la recita ‘Ulisse e i so’ manezzi’ in dialetto, a cura del gruppo ‘Inuetta’; martedì 16, alle ore 18, incontro dal titolo: ‘La Rete dei musei, la realtà di Albissola’, con la partecipazione della

Fondazione De Mari.

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