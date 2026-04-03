Genova, inaugurato il villaggio di Pasqua a Palazzo Tursi

Sono stati più di mille gli ingressi nelle prime due ore di apertura del Villaggio di Pasqua, che ha spalancato i battenti ai bambini e alle bambine che, accolti dagli animatori, hanno dato vita a una caccia alle uova nell’atrio di Palazzo Tursi. L’inaugurazione del Villaggio è stata preceduta da un momento riservato ai figli e alle figlie dei dipendenti comunali, che hanno avuto modo di giocare e cercare le uova nascoste nel cortile.

«Abbiamo voluto riproporre a Palazzo Tursi una formula che a Natale si è dimostrata capace di coinvolgere famiglie e bambini, trasformando uno dei luoghi simbolo della vita istituzionale cittadina in uno spazio aperto, accogliente e vissuto - ha dichiarato la sindaca di Genova Silvia Salis - con il Villaggio di Pasqua continuiamo su questa strada, offrendo ai più piccoli occasioni di gioco, creatività e condivisione legate alla tradizione, e proponendo allo stesso tempo un calendario di iniziative che accompagna la città verso la primavera con linguaggi e pubblici diversi. Vogliamo che Genova sia sempre di più una città capace di animare i suoi spazi, di accogliere le famiglie e di costruire momenti di partecipazione diffusa, dal cuore delle istituzioni alle piazze».

Un pomeriggio ricco di giochi, animazione e laboratori tutti dedicati alla Pasqua. Anche venerdì 3 (ore 10-13 e 14-19) e sabato 4 aprile (ore 10-13 e 14-19), i più piccoli potranno partecipare a numerose attività pensate per celebrare in modo creativo e divertente i simboli e i colori della tradizione pasquale, un percorso di animazione a tappe durante il quale i bambini, guidati da animatori, saranno chiamati a risolvere piccoli enigmi e superare prove divertenti per conquistare golosi ovetti di cioccolato. Non mancheranno giochi dinamici e attività ludiche pensate per coinvolgere i partecipanti in sfide leggere e coinvolgenti.

Accanto alle attività di gioco, ci saranno anche laboratori creativi in cui i bambini potranno esprimere la propria fantasia realizzando piccoli manufatti artistici a tema pasquale da portare a casa come ricordo dell’esperienza. Tra le attività proposte, la decorazione delle uova, uno dei simboli più rappresentativi della Pasqua.

Sarà inoltre allestita un’area dedicata ai giochi da tavolo e alle attività educative, pensata per favorire la concentrazione, la condivisione e l’interazione tra bambini e adulti. Famiglie e partecipanti potranno cimentarsi in memory giganti, giochi di associazione e altre sfide a tema, scoprendo in modo giocoso simboli e tradizioni legati alla festività.

Nella giornata di sabato 4 aprile, l’animazione si estenderà anche lungo via Garibaldi, dove trampolieri e artisti porteranno spettacoli itineranti, coinvolgendo cittadini e visitatori in un’atmosfera festosa e vivace.

Le iniziative primaverili continuano sabato 11 aprile con un evento davvero speciale: l’appuntamento è alle 19.30 in piazza Matteotti, che si trasformerà in un enorme palcoscenico all’aperto per accogliere il dj set della star internazionale Charlotte de Witte.

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