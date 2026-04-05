Pasqua: gli auguri a Telenord del cantante Michele e della moglie Cristina

Per gli amici è ormai una tradizione attesa e immancabile. Ricevere gli auguri originali di Natale e Pasqua dal cantante Michele e dalla moglie Cristina rappresenta ogni volta un momento di autentica simpatia, capace di strappare un sorriso e creare un piccolo rito condiviso.

Negli anni, questa consuetudine si è trasformata in un appuntamento fisso, quasi un “evento” privato ma molto sentito, in cui la coppia dà libero sfogo alla propria creatività. Tra video ironici, sketch improvvisati e messaggi fuori dagli schemi, Michele e Cristina hanno costruito uno stile riconoscibile, fatto di leggerezza e spontaneità, che li rende particolarmente apprezzati da amici e conoscenti.

La tradizione si rinnova anche oggi, confermando l’originalità della coppia, sempre pronta a mettersi in gioco con autoironia e spirito giocoso. Un modo diverso di fare gli auguri, lontano dalle formule più tradizionali, ma proprio per questo ancora più efficace nel trasmettere vicinanza e buonumore.

Non è la prima volta che Michele si distingue per iniziative di questo tipo. Era stato protagonista del nostro Capodanno a Telenord, portando sul palco la sua energia e la sua capacità di coinvolgere il pubblico.

E anche questa volta, con un nuovo video di auguri, la coppia conferma una semplice verità: a volte basta un’idea originale e un pizzico di ironia per rendere speciale una ricorrenza e rafforzare quei legami che, nel tempo, diventano tradizione.

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