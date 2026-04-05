Sussisa: a Moni Ovadia, attore e drammaturgo, il premio Scaletta 2026

Domenica 12 aprile alle ore 16, al Prato Confauné di Sussisa, si terrà la cerimonia del Premio Scaletta 2026, riconoscimento nato da un gioco di equivoci e interpretazioni poetiche, dove l’incomprensione diventa stimolo creativo. Come spiegano gli organizzatori, “tutti gli errori conducono al risveglio della creatività. La percezione sbagliata di una sequenza di parole crea poesia, fa scaturire il pensiero surrealista, lancia la lenza per pescare nell’inconscio”.

Il premio vuole celebrare chi, attraverso letteratura, immagini e musica, ha donato “un farmaco salvavita” per l’anima e la società, incarnando lo spirito di figure come Cosimo del Barone Rampante di Italo Calvino, che non sarebbero “scesi dagli alberi”. Tra i precedenti vincitori figurano Emilia Lodigiani, Claudio Pozzani e Gian Luca Favetto.

Quest’anno il riconoscimento sarà attribuito a Moni Ovadia, attore, drammaturgo, musicista e cantante, noto per il suo impegno artistico e sociale. La motivazione ufficiale recita: “A Moni, uomo e artista che ha portato il suo messaggio artistico e sociale, sempre schierato e partigiano, con il suo impegno contro l’indifferenza”.

La cerimonia vedrà la partecipazione di ospiti speciali tra cui Ilaria Olcese, Francesca Rapetti, Elena Cimarosti, Lu J Fois e Slate Rill, per celebrare insieme arte, impegno e creatività in una manifestazione che unisce cultura e riflessione sociale.

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