Genova, restauro della Basilica di Santa Maria Immacolata: visite guidate per i cittadini

Sono iniziati i lavori di restauro della facciata della Basilica di Santa Maria Immacolata in Via Assarotti.

Per la prima volta, il cantiere aprirà anche ai visitatori, che potranno salire sui ponteggi e ammirare da vicino i dettagli artistici e architettonici della facciata. Le visite si terranno venerdì 10 aprile con il primo turno alle 14.30 e il secondo alle 16, mentre sabato 11 aprile i turni saranno alle 10, 11.30, 14.30 e 16.

La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo chieseincantiere@diocesi.genova.it. Il costo di partecipazione è di 20 euro a persona.

Ulteriori informazioni e dettagli sul restauro sono disponibili sul sito della Diocesi di Genova.

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