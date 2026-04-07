Assessore Ferro: "Regione pronta a sostenere i Balletti di Nervi"

"Il Nervi International Ballet Festival è un'eccellenza che per decenni ha confermato l'impegno della Liguria confronti danza. La Regione contribuisce in maniera sostanziale da anni e ha già manifestato proprio volontà di sostenere anche quest'anno festival.Siamo in attesa di una proposta strutturata da parte del Sovrintendente ma, soprattutto, dobbiamo capire quale sia l'intenzione dell'amministrazione comunale che avrebbe dovuto affrontare la questione non in questi giorni ma almeno sei mesi fa. Un festival internazionale di questa caratura va organizzato con un congruo anticipo, come peraltro è sempre stato fatto per garantirne la piena riuscita non si organizza in poche settimane".



Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria, ha risposto così all'interrogazione presentata dal consigliere regionale di Vince Liguria e presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo in merito alle azioni che la Regione può intraprendere per garantire "la piena continuità annuale della manifestazione, alla luce delle difficoltà organizzative ed economiche emerse nelle ultime settimane".



"I Balletti di Nervi rappresentano un'eccellenza culturale ligure di rilevanza internazionale, con una storia che parte dal 1957 e oltre 50 edizioni - ha dichiarato Bogliolo -. Da 2019, anno in cui l'amministrazione Bucci ha riportato il Festival a Nervi, si sono alternati artisti di grande spessore: da Polunin a Bolle, da Battiato a De Gregori, dall'Opera de Paris al Tokyo Ballet. Il Festival è inoltre un grande simbolo per tutte le realta della danza genovese e ligure, che in questi giorni ci hanno chiesto a gran voce di non rinunciare all'edizione 2026. Non possiamo pensare che la fatica di riportare il Festival a Nervi e la grande visibilità di questi anni si esaurisca in poche semplici parole: non ci sono soldi. A questo riguardo, prendo atto con soddisfazione della conferma del sostegno regionale".

Per Bogliolo "adesso però è fondamentale che il Comune di Genova arrivi rapidamente a una proposta strutturata considerando che tutti gli altri enti coinvolti stanno facendo la loro parte. Perdere la continuità annuale per la scarsa capacità delle Giunta Comunale sarebbe un passo indietro che non possiamo permetterci".

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