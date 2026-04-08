Genova, "Tonno da Oscar": cinema e degustazioni al Cineclub Nickelodeon

Tre serate tra cinema e sapori del mare nel cuore di Genova. È questo lo spirito di “Tonno da Oscar”, la rassegna organizzata da Prima Dama al Cineclub Nickelodeon, che propone un originale connubio tra grande cinema e degustazione.

L’iniziativa si articolerà in tre appuntamenti – venerdì 11 aprile, venerdì 9 maggio e venerdì 6 giugno – con inizio alle ore 18:30. In programma tre film iconici legati al tema del mare: Mamma Mia!, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto e Sapore di mare.

Al termine di ogni proiezione, il pubblico potrà partecipare a una degustazione, trasformando la visione cinematografica in un’esperienza conviviale che unisce cultura e gusto.

“Tonno da Oscar” nasce con l’obiettivo di valorizzare il legame tra il mare, il racconto cinematografico e la tradizione gastronomica, offrendo un format coinvolgente e innovativo che arricchisce l’offerta culturale cittadina.

Le serate si terranno presso il Cineclub Nickelodeon in via della Consolazione 5r. Il costo del biglietto è di 7 euro. Un’occasione per vivere il cinema in modo diverso, tra immagini, emozioni e sapori.

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