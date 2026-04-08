“Viva le donne”: Debora Villa protagonista al Teatro Govi per Donne In’Canto

Torna a Genova la rassegna dedicata all’universo femminile con un appuntamento che unisce comicità, musica e impegno sociale. Venerdì 10 aprile alle ore 21, il Teatro Rina e Gilberto Govi ospiterà “Viva le donne”, spettacolo scritto e interpretato da Debora Villa, affiancata da Mary Sarnataro e dalla cantante jazz Alessandra Clemente.

L’evento si inserisce nella quarta edizione della rassegna “Donne In’Canto” ed è a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata. Durante la serata sarà attivata una raccolta fondi a favore della onlus Cerchi d’Acqua, impegnata da oltre vent’anni nel sostegno alle donne vittime di violenza.

“Viva le donne” è un monologo brillante e coinvolgente che attraversa, con ironia e intelligenza, il rapporto tra uomo e donna nella storia e nella società contemporanea. Tra riferimenti culturali, stereotipi ribaltati e momenti di riflessione, lo spettacolo alterna comicità e consapevolezza, proponendosi come un vero e proprio inno alla libertà e alla forza femminile.

Nel corso della serata, Debora Villa coinvolgerà attivamente il pubblico, rendendolo parte integrante dello spettacolo: risate, musica e riflessioni si intrecceranno per affrontare temi attuali come la violenza di genere, la discriminazione e la necessità di una cultura più inclusiva ed empatica.

Attrice, comica e conduttrice tra le più apprezzate del panorama italiano, Debora Villa ha costruito una carriera poliedrica tra teatro, televisione e cinema, distinguendosi per uno stile diretto, ironico e mai banale. Con questo spettacolo, porta sul palco non solo intrattenimento, ma anche un messaggio forte e attuale.

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