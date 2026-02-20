Morgan, niente ritorno a Sanremo: in duetto con Chiello, nella serata delle cover, ci sarà il pianista Saverio Cigarini

Niente ritorno di Morgan a Sanremo, a sei anni dall'esibizione con Bugo, interrotta per la reinterpretazione estemporanea del brano Sincero, con il testo originale trasformato in un'invettiva contro il compagno di palco e l'abbandono del medesimo. Tra l'altro Bugo, al secolo Christian Bugatti, lo scorso anno ha abbandonato la carriera musicale.

"La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico". Lo scrive Morgan in un post su Instagram.

"Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover - Mi sono innamorato di te' di Luigi Tenco - aggiunge - e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un'unica voce, di un'unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello".

Il 27 febbraio nella serata della cover, si spiega in una nota dell'ufficio stampa del rapper, "durante la performance, Chiello sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte"

