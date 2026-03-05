Ventimiglia, Alberto di Monaco in visita al Museo archeologico dei Balzi Rossi

Ieri, il principe Alberto II di Monaco ha fatto una visita privata al Museo preistorico dei Balzi Rossi a Ventimiglia. A rivelarlo è stato il sindaco della città di Confine, Flavio Di Muro. "È un luogo di valore inestimabile per la storia e la cultura del nostro territorio," ha dichiarato il primo cittadino, parlando del sito archeologico. "Ricordiamo che questo sito è stato scavato anche grazie alla famiglia Grimaldi e ha sempre mantenuto un legame profondo e speciale con il Principato di Monaco. Una relazione storica, culturale e affettiva che continua ancora oggi." Di Muro ha concluso: "La presenza del principe Alberto è per Ventimiglia un segno di attenzione e vicinanza che ci onora profondamente e rafforza ulteriormente il legame tra le nostre comunità."

