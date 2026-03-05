Ventimiglia, Alberto di Monaco in visita al Museo archeologico dei Balzi Rossi
di Redazione
Ieri, il principe Alberto II di Monaco ha fatto una visita privata al Museo preistorico dei Balzi Rossi a Ventimiglia. A rivelarlo è stato il sindaco della città di Confine, Flavio Di Muro. "È un luogo di valore inestimabile per la storia e la cultura del nostro territorio," ha dichiarato il primo cittadino, parlando del sito archeologico. "Ricordiamo che questo sito è stato scavato anche grazie alla famiglia Grimaldi e ha sempre mantenuto un legame profondo e speciale con il Principato di Monaco. Una relazione storica, culturale e affettiva che continua ancora oggi." Di Muro ha concluso: "La presenza del principe Alberto è per Ventimiglia un segno di attenzione e vicinanza che ci onora profondamente e rafforza ulteriormente il legame tra le nostre comunità."
