“Sputo” al Teatro Garage: spettacolo su violenza di genere e liberazione

Sabato 7 marzo, alle ore 21, al Teatro Garage va in scena “Sputo”, produzione di Agave Teatro, scritto e diretto da Manuela Cherubini e interpretato da Elena De Carolis.

Il titolo fa parte del ciclo “Progetto da Salotto”, ideato da Alessandra Frabetti, una serie di spettacoli con allestimenti agili, pensati per essere rappresentati in spazi ridotti come un salotto.

Lo spettacolo è stato finalista al Premio Dante Cappelletti Tuttoteatro.com 2022.

“Sputo” racconta la fiaba oscura e necessaria di una giovane donna che lotta per liberarsi dal peso della violenza subita. È la storia di Nina, una sopravvissuta che cerca di riconquistare il proprio corpo e la propria voce, strumenti che l’orrore ha tentato di soffocare.

Nina affronta un percorso di guarigione feroce e ribelle: un apprendistato all’arte di sputare. Perché sputare? Per rigettare secoli di educazione che hanno insegnato alle donne a ingoiare, a tacere per quieto vivere o per paura.

Lo spettacolo esplora la violenza di genere e le dinamiche oppressive di una società ancora profondamente patriarcale, che ingabbia e zittisce le donne. “Sputo” diventa così un atto di resistenza e disobbedienza: un elogio della ribellione necessaria contro un mondo che, sotto la patina della civiltà, perpetua abusi e silenzi.

Per sopravvivere, Nina deve ritrovare un gesto liberatorio in due tempi: il primo è il grido, la sua voce finalmente libera, la richiesta d’aiuto che l’ha strappata alla solitudine. Il secondo è lo sputo, la capacità di respingere ciò che l’ha schiacciata e di scardinare ingiustizia e oppressione troppo spesso invisibili.

“Sputo” nasce dall’incontro di diverse donne — in carne, carta e pellicola — e si presenta come un anti-monologo: le voci che lo compongono non sempre parlano la stessa lingua e talvolta si scontrano, tutte tradotte sul corpo dell’attrice che le fonde e le mescola in scena.

Una denuncia cruda e poetica, un viaggio necessario verso la liberazione fisica, emotiva e simbolica.

