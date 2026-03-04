La Liguria promuove la sua offerta di turismo esperienzale alla fiera di Berlino

La Liguria punta sull'ITB Berlin 2026, una delle più grandi fiere turistiche del mondo, per promuovere la sua offerta di turismo esperienziale, outdoor, enogastronomia e cultura da vivere tutto l'anno. La manifestazione, che celebra il suo sessantesimo anniversario, si conferma una delle principali piattaforme globali per il business, l'innovazione e il confronto sulle tendenze del settore.

All'interno dell'area ENIT/Italia la Regione Liguria partecipa con uno stand istituzionale insieme a sei co-espositori rappresentativi dell'intero territorio regionale.

"La presenza a Berlino rientra in una strategia di promozione mirata sui mercati di Germania, Austria e Svizzera che continuano a rappresentare i principali bacini esteri per la Liguria sia in termini di presenze, sia per capacità di spesa e propensione a soggiorni medio-lunghi - spiega l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. In questo contesto l'offerta regionale si presenta con un posizionamento chiaro: turismo esperienziale, outdoor, enogastronomia, cultura e qualità della vita, in una logica di stagionalizzazione estesa lungo tutto l'arco dell'anno".

"Vogliamo riservare particolare attenzione ai segmenti in crescita evidenziati anche dall'andamento della fiera: - sottolinea - dall'avventura al travel technology, fino alle nuove frontiere della sostenibilità, ambiti nei quali la Liguria può contare su una proposta strutturata che integra costa ed entroterra, mare e attività all'aria aperta, piccoli borghi e città d'arte".

